https://ria.ru/20230909/putin-1895168252.html
Путин проголосовал на выборах мэра Москвы
Путин проголосовал на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 09.09.2023
Путин проголосовал на выборах мэра Москвы
Президент России Владимир Путин в субботу проголосовал на выборах мэра Москвы через систему электронного голосования. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T12:42
2023-09-09T12:42
2023-09-09T13:10
единый день голосования в россии — 2023
москва
владимир путин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу проголосовал на выборах мэра Москвы через систему электронного голосования.Глава государства голосует так не впервые. В 2021 году Путин проголосовал онлайн на думских выборах. Тогда глава государства был на самоизоляции из-за того, что до этого общался с сотрудником, заболевшим COVID-19.В 2022 году на выборах в Москве он также проголосовал, используя компьютер.Путин проголосовал в рабочем кабинете Кремля, использовав для этого стационарный компьютер с проводной мышкой. После голосования на экране компьютера высветились слова "Спасибо, вы успешно проголосовали!""Вот так", - подытожил глава государства.
https://ria.ru/20230909/vybory-1895165445.html
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Путин проголосовал на выборах мэра Москвы
Путин голосует за мэра Москвы
2023-09-09T12:42
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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единый день голосования в россии — 2023, москва, владимир путин
Единый день голосования в России — 2023, Москва, Владимир Путин
Путин проголосовал на выборах мэра Москвы
Путин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу проголосовал на выборах мэра Москвы через систему электронного голосования.
Глава государства голосует так не впервые. В 2021 году Путин проголосовал онлайн на думских выборах. Тогда глава государства был на самоизоляции из-за того, что до этого общался с сотрудником, заболевшим COVID-19.
В 2022 году на выборах в Москве он также проголосовал, используя компьютер.
Путин проголосовал в рабочем кабинете Кремля, использовав для этого стационарный компьютер с проводной мышкой. После голосования на экране компьютера высветились слова "Спасибо, вы успешно проголосовали!"
"Вот так", - подытожил глава государства.
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