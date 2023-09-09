https://ria.ru/20230909/putin-1895168252.html

Путин проголосовал на выборах мэра Москвы

Путин проголосовал на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 09.09.2023

Путин проголосовал на выборах мэра Москвы

Президент России Владимир Путин в субботу проголосовал на выборах мэра Москвы через систему электронного голосования. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T12:42

2023-09-09T12:42

2023-09-09T13:10

единый день голосования в россии — 2023

москва

владимир путин

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу проголосовал на выборах мэра Москвы через систему электронного голосования.Глава государства голосует так не впервые. В 2021 году Путин проголосовал онлайн на думских выборах. Тогда глава государства был на самоизоляции из-за того, что до этого общался с сотрудником, заболевшим COVID-19.В 2022 году на выборах в Москве он также проголосовал, используя компьютер.Путин проголосовал в рабочем кабинете Кремля, использовав для этого стационарный компьютер с проводной мышкой. После голосования на экране компьютера высветились слова "Спасибо, вы успешно проголосовали!""Вот так", - подытожил глава государства.

https://ria.ru/20230909/vybory-1895165445.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин проголосовал на выборах мэра Москвы Путин голосует за мэра Москвы 2023-09-09T12:42 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, москва, владимир путин