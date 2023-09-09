https://ria.ru/20230909/putin-1895167963.html
Поздравление Путина москвичам с Днем города
Поздравление Путина москвичам с Днем города - РИА Новости, 09.09.2023
Поздравление Путина москвичам с Днем города
Президент России Владимир Путин поздравляет москвичей с Днем города. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T13:27
2023-09-09T13:27
2023-09-09T13:27
владимир путин
день города москвы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895149267_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_a2093a4e79c7694287ca63ad4977dd43.jpg
Президент России Владимир Путин поздравляет москвичей с Днем города.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895149267_40:0:640:450_1920x0_80_0_0_55373c827a1ee9ee85ac407a36b0b0f4.jpg
Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города
Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города
2023-09-09T13:27
true
PT15M22S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, день города москвы, россия, видео
Владимир Путин, День города Москвы, Россия
Поздравление Путина москвичам с Днем города
Президент России Владимир Путин поздравляет москвичей с Днем города.
2023-09-09T13:27
true
PT15M22S
Президент России Владимир Путин поздравляет москвичей с Днем города.