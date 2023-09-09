https://ria.ru/20230909/putin-1895165667.html
Путин скоро проголосует онлайн на выборах мэра Москвы
Путин скоро проголосует онлайн на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 09.09.2023
Путин скоро проголосует онлайн на выборах мэра Москвы
Президент России Владимир Путин скоро проголосует на выборах мэра Москвы, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T12:19
2023-09-09T12:19
2023-09-09T12:19
единый день голосования в россии — 2023
москва
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин скоро проголосует на выборах мэра Москвы, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Совсем скоро мы рассчитываем на то, что президент проголосует онлайн на выборах мэра Москвы", - сказал он. Кроме того, по словам Пескова, глава государства обратится к москвичам и поздравит их с Днем города.
https://ria.ru/20230909/yavka-1895139894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования в россии — 2023, москва, владимир путин, дмитрий песков
Единый день голосования в России — 2023, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин скоро проголосует онлайн на выборах мэра Москвы
Песков: Путин скоро проголосует онлайн на выборах мэра Москвы
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин скоро проголосует на выборах мэра Москвы, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Совсем скоро мы рассчитываем на то, что президент проголосует онлайн на выборах мэра Москвы", - сказал он.
Кроме того, по словам Пескова, глава государства обратится к москвичам и поздравит их с Днем города.
Явка на выборах мэра Москвы в первый день составила более 20 процентов