https://ria.ru/20230909/putin-1895165667.html

Путин скоро проголосует онлайн на выборах мэра Москвы

Путин скоро проголосует онлайн на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 09.09.2023

Путин скоро проголосует онлайн на выборах мэра Москвы

Президент России Владимир Путин скоро проголосует на выборах мэра Москвы, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T12:19

2023-09-09T12:19

2023-09-09T12:19

единый день голосования в россии — 2023

москва

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин скоро проголосует на выборах мэра Москвы, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Совсем скоро мы рассчитываем на то, что президент проголосует онлайн на выборах мэра Москвы", - сказал он. Кроме того, по словам Пескова, глава государства обратится к москвичам и поздравит их с Днем города.

https://ria.ru/20230909/yavka-1895139894.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, москва, владимир путин, дмитрий песков