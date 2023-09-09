Пункт декларации G20 по конфликту на Украине разочаровал Киев
На Украине раскритиковала декларацию G20 из-за отсутствия формулировок против РФ
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя пункт принятой "Большой двадцаткой" декларации по ситуации в стране, заявил, что G20 нечем гордиться.
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"Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки. В то же время <...> "Группе двадцати" нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию", — написал он в соцсети Facebook*.
По словам Николенко, принцип "ничего об Украине без Украины" остается ключевым.
Ранее сегодня премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. В ней в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угроз применения силы для приобретения территорий.
Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что саммит в Индии был одним из самых сложных для G20. По ее словам, много трудностей принесло обсуждение ситуации на Украине. При этом она отметила, что половина членов "Большой двадцатки" отказалась трактовать события в этой стране в интересах Запада. Лукаш добавила, что в декларации также сбалансированно отразили негативное влияние конфликта на Украине на продовольственную безопасность.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "Двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Ранее сообщалось, что делегацию России на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую — премьер Госсовета КНР Ли Цян.
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