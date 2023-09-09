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Пункт декларации G20 по конфликту на Украине разочаровал Киев - РИА Новости, 10.09.2023
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17:55 09.09.2023 (обновлено: 00:40 10.09.2023)
https://ria.ru/20230909/punkt-1895218856.html
Пункт декларации G20 по конфликту на Украине разочаровал Киев
Пункт декларации G20 по конфликту на Украине разочаровал Киев - РИА Новости, 10.09.2023
Пункт декларации G20 по конфликту на Украине разочаровал Киев
Представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя пункт принятой "Большой двадцаткой" декларации по ситуации в стране, заявил, что G20 нечем гордиться. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-09T17:55
2023-09-10T00:40
в мире
украина
олег николенко
индия
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нарендра моди
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светлана лукаш
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя пункт принятой "Большой двадцаткой" декларации по ситуации в стране, заявил, что G20 нечем гордиться. &quot;Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки. В то же время &lt;...&gt; &quot;Группе двадцати&quot; нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию&quot;, — написал он в соцсети Facebook*.По словам Николенко, принцип "ничего об Украине без Украины" остается ключевым.Ранее сегодня премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. В ней в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угроз применения силы для приобретения территорий.Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что саммит в Индии был одним из самых сложных для G20. По ее словам, много трудностей принесло обсуждение ситуации на Украине. При этом она отметила, что половина членов "Большой двадцатки" отказалась трактовать события в этой стране в интересах Запада. Лукаш добавила, что в декларации также сбалансированно отразили негативное влияние конфликта на Украине на продовольственную безопасность.Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "Двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Ранее сообщалось, что делегацию России на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую — премьер Госсовета КНР Ли Цян.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230909/sammit-1895200688.html
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в мире, украина, олег николенко, индия, россия, нарендра моди, facebook, светлана лукаш, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Украина, Олег Николенко, Индия, Россия, Нарендра Моди, Facebook, Светлана Лукаш, Большая двадцатка, Саммит G20
Пункт декларации G20 по конфликту на Украине разочаровал Киев

На Украине раскритиковала декларацию G20 из-за отсутствия формулировок против РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя пункт принятой "Большой двадцаткой" декларации по ситуации в стране, заявил, что G20 нечем гордиться.
«

"Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки. В то же время <...> "Группе двадцати" нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию", — написал он в соцсети Facebook*.

Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Шерпа России: этот саммит был сложным для G20, в том числе из-за Украины
Вчера, 15:42
По словам Николенко, принцип "ничего об Украине без Украины" остается ключевым.
Ранее сегодня премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. В ней в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угроз применения силы для приобретения территорий.
Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что саммит в Индии был одним из самых сложных для G20. По ее словам, много трудностей принесло обсуждение ситуации на Украине. При этом она отметила, что половина членов "Большой двадцатки" отказалась трактовать события в этой стране в интересах Запада. Лукаш добавила, что в декларации также сбалансированно отразили негативное влияние конфликта на Украине на продовольственную безопасность.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "Двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Ранее сообщалось, что делегацию России на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую — премьер Госсовета КНР Ли Цян.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Представитель президента РФ в G20 Светлана Лукаш - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Шерпа России заявила о серьезных результатах саммита G20
Вчера, 17:00
 
В миреУкраинаОлег НиколенкоИндияРоссияНарендра МодиFacebookСветлана ЛукашБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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