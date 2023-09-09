https://ria.ru/20230909/punkt-1895218856.html

Пункт декларации G20 по конфликту на Украине разочаровал Киев

Пункт декларации G20 по конфликту на Украине разочаровал Киев - РИА Новости, 10.09.2023

Пункт декларации G20 по конфликту на Украине разочаровал Киев

Представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя пункт принятой "Большой двадцаткой" декларации по ситуации в стране, заявил, что G20 нечем гордиться. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-09T17:55

2023-09-09T17:55

2023-09-10T00:40

в мире

украина

олег николенко

индия

россия

нарендра моди

facebook

светлана лукаш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772607561_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_18c25129e51b7570d04ee9dac8e1b1be.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя пункт принятой "Большой двадцаткой" декларации по ситуации в стране, заявил, что G20 нечем гордиться. "Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки. В то же время <...> "Группе двадцати" нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию", — написал он в соцсети Facebook*.По словам Николенко, принцип "ничего об Украине без Украины" остается ключевым.Ранее сегодня премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. В ней в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угроз применения силы для приобретения территорий.Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что саммит в Индии был одним из самых сложных для G20. По ее словам, много трудностей принесло обсуждение ситуации на Украине. При этом она отметила, что половина членов "Большой двадцатки" отказалась трактовать события в этой стране в интересах Запада. Лукаш добавила, что в декларации также сбалансированно отразили негативное влияние конфликта на Украине на продовольственную безопасность.Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "Двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Ранее сообщалось, что делегацию России на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую — премьер Госсовета КНР Ли Цян.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230909/sammit-1895200688.html

https://ria.ru/20230909/sammit-1895212065.html

украина

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, олег николенко, индия, россия, нарендра моди, facebook, светлана лукаш, большая двадцатка, саммит g20