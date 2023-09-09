https://ria.ru/20230909/prospekt-1895171625.html

Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона в Москве

Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона в Москве - РИА Новости, 09.09.2023

Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона в Москве

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи открыли движение по проспекту Багратиона в столице (Северный дублер Кутузовского... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T13:05

2023-09-09T13:05

2023-09-09T13:19

сергей собянин

владимир путин

кутузовский проспект

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895223904_0:163:3043:1874_1920x0_80_0_0_0fa647b522f4cf8a1c65f611f8e298c5.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи открыли движение по проспекту Багратиона в столице (Северный дублер Кутузовского проспекта).Шестиполосная магистраль длиной порядка 10 километров проходит от делового центра "Москва-сити" и Третьего транспортного кольца до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Ожидается, что новая трасса улучшит транспортное обслуживание 700 тысяч москвичей и сотен тысяч жителей Подмосковья, время в пути сократится в среднем до 30 минут.Путина попросили разрешить запуск движения."Вперед! Разрешаю", - сказал президент."Начать движение", - скомандовал Собянин.По дороге с гудком поехали в три колонны новые синие, белые и красные "Москвичи", образуя российский триколор."1,5 миллиона человек будут пользоваться маршрутом", - сказал Путин."Да", - ответил Собянин.В Москве 9 и 10 сентября отмечается День города. В этом году столице исполнилось 876 лет.В этот же день у президента запланировано совещание о социально-экономическом развитии Смоленской области. Оно пройдет в формате видеосвязи, участники обсудят в том числе вопросы развития инфраструктуры и обрабатывающей промышленности региона, сохранение объектов культурного наследия.

https://realty.ria.ru/20230822/dubler-1891487158.html

https://ria.ru/20230908/infrastruktura-1895026573.html

кутузовский проспект

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей собянин, владимир путин, кутузовский проспект