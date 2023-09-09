https://ria.ru/20230909/prospekt-1895171625.html
Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона в Москве
Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона в Москве - РИА Новости, 09.09.2023
Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона в Москве
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи открыли движение по проспекту Багратиона в столице (Северный дублер Кутузовского... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T13:05
2023-09-09T13:05
2023-09-09T13:19
сергей собянин
владимир путин
кутузовский проспект
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи открыли движение по проспекту Багратиона в столице (Северный дублер Кутузовского проспекта).Шестиполосная магистраль длиной порядка 10 километров проходит от делового центра "Москва-сити" и Третьего транспортного кольца до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Ожидается, что новая трасса улучшит транспортное обслуживание 700 тысяч москвичей и сотен тысяч жителей Подмосковья, время в пути сократится в среднем до 30 минут.Путина попросили разрешить запуск движения."Вперед! Разрешаю", - сказал президент."Начать движение", - скомандовал Собянин.По дороге с гудком поехали в три колонны новые синие, белые и красные "Москвичи", образуя российский триколор."1,5 миллиона человек будут пользоваться маршрутом", - сказал Путин."Да", - ответил Собянин.В Москве 9 и 10 сентября отмечается День города. В этом году столице исполнилось 876 лет.В этот же день у президента запланировано совещание о социально-экономическом развитии Смоленской области. Оно пройдет в формате видеосвязи, участники обсудят в том числе вопросы развития инфраструктуры и обрабатывающей промышленности региона, сохранение объектов культурного наследия.
https://realty.ria.ru/20230822/dubler-1891487158.html
https://ria.ru/20230908/infrastruktura-1895026573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, владимир путин, кутузовский проспект
Сергей Собянин, Владимир Путин, Кутузовский проспект
Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона в Москве
Путин и Собянин дали старт движению по проспекту Багратиона в Москве
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи открыли движение по проспекту Багратиона в столице (Северный дублер Кутузовского проспекта).
Шестиполосная магистраль длиной порядка 10 километров проходит от делового центра "Москва-сити" и Третьего транспортного кольца до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Ожидается, что новая трасса улучшит транспортное обслуживание 700 тысяч москвичей и сотен тысяч жителей Подмосковья
, время в пути сократится в среднем до 30 минут.
Путина попросили разрешить запуск движения.
"Вперед! Разрешаю", - сказал президент.
В Москве завершается строительство Северного дублера Кутузовского проспекта
"Начать движение", - скомандовал Собянин.
По дороге с гудком поехали в три колонны новые синие, белые и красные "Москвичи", образуя российский триколор.
"1,5 миллиона человек будут пользоваться маршрутом", - сказал Путин.
В Москве 9 и 10 сентября отмечается День города. В этом году столице исполнилось 876 лет.
В этот же день у президента запланировано совещание о социально-экономическом развитии Смоленской области
. Оно пройдет в формате видеосвязи, участники обсудят в том числе вопросы развития инфраструктуры и обрабатывающей промышленности региона, сохранение объектов культурного наследия.
Путин заявил об огромных планах по развитию инфраструктуры