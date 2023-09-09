https://ria.ru/20230909/priz-1895246172.html

Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм "Бедные-несчастные"

Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм "Бедные-несчастные" - РИА Новости, 09.09.2023

Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм "Бедные-несчастные"

Жюри 80-го Венецианского кинофестиваля назвало обладателей премий, присудив "Золотого льва" фильму Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные", церемонию вручения... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T22:35

2023-09-09T22:35

2023-09-09T22:35

культура

белоруссия

польша

европа

уиллем дефо

марчелло мастроянни

элвис пресли

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0c/1749730827_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_646705144178a139eba6e5e6ce4f9752.jpg

РИМ, 9 сен - РИА Новости. Жюри 80-го Венецианского кинофестиваля назвало обладателей премий, присудив "Золотого льва" фильму Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные", церемонию вручения кинонаград транслировали итальянские телеканалы. Фантастическая мелодрама Лантимоса считалась одним из фаворитов кинофестиваля. Эмма Стоуна в ней играет женщину, которую после гибели возвращает к жизни учёный в исполнении Уиллема Дефо. Для этого он пересаживает ей мозг ее же нерожденного ребенка. Греческий режиссёр четыре раза выдвигался на премию "Оскар". Он известен кинокартинами "Лобстер", "Убийство священного оленя" и "Фаворитка". "Этот фильм рассказывает историю чудесного существа, и его бы не существовало без Эммы Стоун, еще одного чудесного существа. Этот фильм ее, без нее его бы не было", - сказал Лантимос, получая награду. Обладателем "Серебряного льва" за лучшую режиссуру стал итальянец Маттео Гарроне за фильм "Капитан", рассказывающий об африканских мигрантов на пути в Европу. Исполнитель одной из двух главных ролей в этой картине, сенегалец Сейду Сарр получил приз имени Марчелло Мастроянни как молодой актёр. Гран-при жюри кинофестиваля получила японская картина "Зла не существует" режиссёра Рюсуке Хамагути. Кэйли Спэни завоевала "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль в фильме "Присцилла" о жене Элвиса Пресли. Обладателем "Кубка Вольпи" за мужскую роль стал признан Питер Сарсгаард за работу в фильме Мишеля Франко "Память". Специального приза жюри удостоилась польская кинорежиссёр и сценарист Агнешка Холланд за черно-белую драму "Зелёная граница" о положении мигрантов на границе Белоруссии и Польши. Получая награду, она поблагодарила активистов, помогающим мигрантам, - "людей, которое верят в гуманизм".

https://ria.ru/20230818/festival-1890900050.html

белоруссия

польша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, польша, европа, уиллем дефо, марчелло мастроянни, элвис пресли