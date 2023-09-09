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Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм "Бедные-несчастные" - РИА Новости, 09.09.2023
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Культура
 
22:35 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/priz-1895246172.html
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм "Бедные-несчастные"
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм "Бедные-несчастные" - РИА Новости, 09.09.2023
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм "Бедные-несчастные"
Жюри 80-го Венецианского кинофестиваля назвало обладателей премий, присудив "Золотого льва" фильму Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные", церемонию вручения... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T22:35
2023-09-09T22:35
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РИМ, 9 сен - РИА Новости. Жюри 80-го Венецианского кинофестиваля назвало обладателей премий, присудив "Золотого льва" фильму Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные", церемонию вручения кинонаград транслировали итальянские телеканалы. Фантастическая мелодрама Лантимоса считалась одним из фаворитов кинофестиваля. Эмма Стоуна в ней играет женщину, которую после гибели возвращает к жизни учёный в исполнении Уиллема Дефо. Для этого он пересаживает ей мозг ее же нерожденного ребенка. Греческий режиссёр четыре раза выдвигался на премию "Оскар". Он известен кинокартинами "Лобстер", "Убийство священного оленя" и "Фаворитка". "Этот фильм рассказывает историю чудесного существа, и его бы не существовало без Эммы Стоун, еще одного чудесного существа. Этот фильм ее, без нее его бы не было", - сказал Лантимос, получая награду. Обладателем "Серебряного льва" за лучшую режиссуру стал итальянец Маттео Гарроне за фильм "Капитан", рассказывающий об африканских мигрантов на пути в Европу. Исполнитель одной из двух главных ролей в этой картине, сенегалец Сейду Сарр получил приз имени Марчелло Мастроянни как молодой актёр. Гран-при жюри кинофестиваля получила японская картина "Зла не существует" режиссёра Рюсуке Хамагути. Кэйли Спэни завоевала "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль в фильме "Присцилла" о жене Элвиса Пресли. Обладателем "Кубка Вольпи" за мужскую роль стал признан Питер Сарсгаард за работу в фильме Мишеля Франко "Память". Специального приза жюри удостоилась польская кинорежиссёр и сценарист Агнешка Холланд за черно-белую драму "Зелёная граница" о положении мигрантов на границе Белоруссии и Польши. Получая награду, она поблагодарила активистов, помогающим мигрантам, - "людей, которое верят в гуманизм".
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белоруссия, польша, европа, уиллем дефо, марчелло мастроянни, элвис пресли
Культура, Белоруссия, Польша, Европа, Уиллем Дефо, Марчелло Мастроянни, Элвис Пресли
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм "Бедные-несчастные"

Главный приз кинофестиваля в Венеции получил фильм Лантимоса "Бедные-несчастные"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк"Золотой лев" Венецианского международного кинофестиваля.
Золотой лев Венецианского международного кинофестиваля. - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Золотой лев" Венецианского международного кинофестиваля.. Архивное фото
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РИМ, 9 сен - РИА Новости. Жюри 80-го Венецианского кинофестиваля назвало обладателей премий, присудив "Золотого льва" фильму Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные", церемонию вручения кинонаград транслировали итальянские телеканалы.
Фантастическая мелодрама Лантимоса считалась одним из фаворитов кинофестиваля. Эмма Стоуна в ней играет женщину, которую после гибели возвращает к жизни учёный в исполнении Уиллема Дефо. Для этого он пересаживает ей мозг ее же нерожденного ребенка.
Греческий режиссёр четыре раза выдвигался на премию "Оскар". Он известен кинокартинами "Лобстер", "Убийство священного оленя" и "Фаворитка".
«
"Этот фильм рассказывает историю чудесного существа, и его бы не существовало без Эммы Стоун, еще одного чудесного существа. Этот фильм ее, без нее его бы не было", - сказал Лантимос, получая награду.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГреческий режиссер, сценарист и продюсер Йоргос Лантимос
Греческий режиссер, сценарист и продюсер Йоргос Лантимос - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Греческий режиссер, сценарист и продюсер Йоргос Лантимос
Обладателем "Серебряного льва" за лучшую режиссуру стал итальянец Маттео Гарроне за фильм "Капитан", рассказывающий об африканских мигрантов на пути в Европу.
Исполнитель одной из двух главных ролей в этой картине, сенегалец Сейду Сарр получил приз имени Марчелло Мастроянни как молодой актёр.
Гран-при жюри кинофестиваля получила японская картина "Зла не существует" режиссёра Рюсуке Хамагути.
Кэйли Спэни завоевала "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль в фильме "Присцилла" о жене Элвиса Пресли. Обладателем "Кубка Вольпи" за мужскую роль стал признан Питер Сарсгаард за работу в фильме Мишеля Франко "Память".
Специального приза жюри удостоилась польская кинорежиссёр и сценарист Агнешка Холланд за черно-белую драму "Зелёная граница" о положении мигрантов на границе Белоруссии и Польши. Получая награду, она поблагодарила активистов, помогающим мигрантам, - "людей, которое верят в гуманизм".
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КультураБелоруссияПольшаЕвропаУиллем ДефоМарчелло МастроянниЭлвис Пресли
 
 
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