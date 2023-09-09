Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм "Бедные-несчастные"
Главный приз кинофестиваля в Венеции получил фильм Лантимоса "Бедные-несчастные"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк"Золотой лев" Венецианского международного кинофестиваля.
"Золотой лев" Венецианского международного кинофестиваля.. Архивное фото
РИМ, 9 сен - РИА Новости. Жюри 80-го Венецианского кинофестиваля назвало обладателей премий, присудив "Золотого льва" фильму Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные", церемонию вручения кинонаград транслировали итальянские телеканалы.
Фантастическая мелодрама Лантимоса считалась одним из фаворитов кинофестиваля. Эмма Стоуна в ней играет женщину, которую после гибели возвращает к жизни учёный в исполнении Уиллема Дефо. Для этого он пересаживает ей мозг ее же нерожденного ребенка.
Греческий режиссёр четыре раза выдвигался на премию "Оскар". Он известен кинокартинами "Лобстер", "Убийство священного оленя" и "Фаворитка".
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"Этот фильм рассказывает историю чудесного существа, и его бы не существовало без Эммы Стоун, еще одного чудесного существа. Этот фильм ее, без нее его бы не было", - сказал Лантимос, получая награду.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГреческий режиссер, сценарист и продюсер Йоргос Лантимос
Греческий режиссер, сценарист и продюсер Йоргос Лантимос
Обладателем "Серебряного льва" за лучшую режиссуру стал итальянец Маттео Гарроне за фильм "Капитан", рассказывающий об африканских мигрантов на пути в Европу.
Исполнитель одной из двух главных ролей в этой картине, сенегалец Сейду Сарр получил приз имени Марчелло Мастроянни как молодой актёр.
Гран-при жюри кинофестиваля получила японская картина "Зла не существует" режиссёра Рюсуке Хамагути.
Кэйли Спэни завоевала "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль в фильме "Присцилла" о жене Элвиса Пресли. Обладателем "Кубка Вольпи" за мужскую роль стал признан Питер Сарсгаард за работу в фильме Мишеля Франко "Память".
Специального приза жюри удостоилась польская кинорежиссёр и сценарист Агнешка Холланд за черно-белую драму "Зелёная граница" о положении мигрантов на границе Белоруссии и Польши. Получая награду, она поблагодарила активистов, помогающим мигрантам, - "людей, которое верят в гуманизм".