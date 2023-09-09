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Россия в конфликте на Украине следует принципам ООН, заявили в Госдуме
Россия в конфликте на Украине следует принципам ООН, заявили в Госдуме - РИА Новости, 09.09.2023
Россия в конфликте на Украине следует принципам ООН, заявили в Госдуме
РФ в конфликте на Украине выступает в полном соответствии с целями и принципами ООН, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов,... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T18:59
2023-09-09T18:59
2023-09-09T18:59
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олег морозов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. РФ в конфликте на Украине выступает в полном соответствии с целями и принципами ООН, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя декларацию саммита G20. Страны G20 призвали действовать в отношении конфликта на Украине в соответствии с целями и принципами устава ООН, говорится в Нью-Делийской декларации саммита "Большой двадцатки". В контексте событий на Украине в декларации утверждается, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий. "Мы считаем, что в конфликте на Украине поступаем в полном соответствии с целями и принципами ООН", - сказал Морозов. По его словам, данный пункт декларации саммита G20 не содержит для России новых обязательств. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
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в мире, украина, россия, индия, олег морозов, большая двадцатка, саммит g20, оон, госдума рф
В мире, Украина, Россия, Индия, Олег Морозов, Большая двадцатка, Саммит G20, ООН, Госдума РФ
Россия в конфликте на Украине следует принципам ООН, заявили в Госдуме
Депутат ГД: Россия в конфликте на Украине следует целям и принципам ООН