https://ria.ru/20230909/printsipy-1895225364.html

Россия в конфликте на Украине следует принципам ООН, заявили в Госдуме

Россия в конфликте на Украине следует принципам ООН, заявили в Госдуме - РИА Новости, 09.09.2023

Россия в конфликте на Украине следует принципам ООН, заявили в Госдуме

РФ в конфликте на Украине выступает в полном соответствии с целями и принципами ООН, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов,... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T18:59

2023-09-09T18:59

2023-09-09T18:59

в мире

украина

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олег морозов

большая двадцатка

саммит g20

оон

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. РФ в конфликте на Украине выступает в полном соответствии с целями и принципами ООН, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя декларацию саммита G20. Страны G20 призвали действовать в отношении конфликта на Украине в соответствии с целями и принципами устава ООН, говорится в Нью-Делийской декларации саммита "Большой двадцатки". В контексте событий на Украине в декларации утверждается, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий. "Мы считаем, что в конфликте на Украине поступаем в полном соответствии с целями и принципами ООН", - сказал Морозов. По его словам, данный пункт декларации саммита G20 не содержит для России новых обязательств. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

https://ria.ru/20230909/ustav-1895191669.html

https://ria.ru/20230908/ukraina-1895041355.html

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в мире, украина, россия, индия, олег морозов, большая двадцатка, саммит g20, оон, госдума рф