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Россия в конфликте на Украине следует принципам ООН, заявили в Госдуме - РИА Новости, 09.09.2023
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18:59 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/printsipy-1895225364.html
Россия в конфликте на Украине следует принципам ООН, заявили в Госдуме
Россия в конфликте на Украине следует принципам ООН, заявили в Госдуме - РИА Новости, 09.09.2023
Россия в конфликте на Украине следует принципам ООН, заявили в Госдуме
РФ в конфликте на Украине выступает в полном соответствии с целями и принципами ООН, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов,... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T18:59
2023-09-09T18:59
в мире
украина
россия
индия
олег морозов
большая двадцатка
саммит g20
оон
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. РФ в конфликте на Украине выступает в полном соответствии с целями и принципами ООН, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя декларацию саммита G20. Страны G20 призвали действовать в отношении конфликта на Украине в соответствии с целями и принципами устава ООН, говорится в Нью-Делийской декларации саммита "Большой двадцатки". В контексте событий на Украине в декларации утверждается, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий. "Мы считаем, что в конфликте на Украине поступаем в полном соответствии с целями и принципами ООН", - сказал Морозов. По его словам, данный пункт декларации саммита G20 не содержит для России новых обязательств. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
https://ria.ru/20230909/ustav-1895191669.html
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в мире, украина, россия, индия, олег морозов, большая двадцатка, саммит g20, оон, госдума рф
В мире, Украина, Россия, Индия, Олег Морозов, Большая двадцатка, Саммит G20, ООН, Госдума РФ
Россия в конфликте на Украине следует принципам ООН, заявили в Госдуме

Депутат ГД: Россия в конфликте на Украине следует целям и принципам ООН

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. РФ в конфликте на Украине выступает в полном соответствии с целями и принципами ООН, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя декларацию саммита G20.
Страны G20 призвали действовать в отношении конфликта на Украине в соответствии с целями и принципами устава ООН, говорится в Нью-Делийской декларации саммита "Большой двадцатки". В контексте событий на Украине в декларации утверждается, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий.
Международный медиацентр G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
G20 призвала действовать по части конфликта на Украине согласно уставу ООН
Вчера, 14:41
«
"Мы считаем, что в конфликте на Украине поступаем в полном соответствии с целями и принципами ООН", - сказал Морозов.
По его словам, данный пункт декларации саммита G20 не содержит для России новых обязательств.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на саммите G20 в Нью-Дели. 8 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Гутерреш призвал не делать из ООН "козла отпущения" за конфликт на Украине
8 сентября, 16:42
 
В миреУкраинаРоссияИндияОлег МорозовБольшая двадцаткаСаммит G20ООНГосдума РФ
 
 
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