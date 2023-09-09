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В Приморье подтопленными из-за ливней остаются почти 130 домов - РИА Новости, 09.09.2023
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04:54 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/primore-1895130774.html
В Приморье подтопленными из-за ливней остаются почти 130 домов
В Приморье подтопленными из-за ливней остаются почти 130 домов - РИА Новости, 09.09.2023
В Приморье подтопленными из-за ливней остаются почти 130 домов
Вода за последние сутки ушла из более чем 20 жилых домов в пострадавшем от паводка Приморье, подтопленными остаются 126, сообщает МЧС России. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T04:54
2023-09-09T04:54
происшествия
россия
владивосток
хасанский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Вода за последние сутки ушла из более чем 20 жилых домов в пострадавшем от паводка Приморье, подтопленными остаются 126, сообщает МЧС России. Южный циклон накрыл Приморье 29 августа, мощные дожди продолжились ночью и утром 30 августа, смещаясь на восток. По объему осадков лидировали Владивосток и Хасанский район, где дома смывало бурными потоками. Десятки населенных пунктов отрезало, сейчас сообщение со всеми уже восстановлено. "Поймы рек постепенно освобождаются от воды в Приморье. За сутки от воды освободились пять жилых домов и 17 придомовых территорий. Просушено 1796 домов, вода откачана из подвалов 1537 жилых домов. На территории семи муниципальных образований остаются подтопленными 126 жилых домов и 503 придомовые территории", - говорится в сообщении. Спасатели продолжают помогать пострадавшему от паводка населению и вести аварийно-восстановительные работы. В Приморье после тайфуна "Ханун" и ливней 23 и 25 августа действует федеральный режим ЧС. По данным властей региона, предварительный ущерб от непогоды уже составил 10 миллиардов рублей, это не окончательная цифра.
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россия
владивосток
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происшествия, россия, владивосток, хасанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Владивосток, Хасанский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье подтопленными из-за ливней остаются почти 130 домов

В Приморье за сутки вода ушла из более чем 20 домов, подтопленными остаются 126

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из улиц Владивостока, затопленных в результате ливня
Автомобильное движение на одной из улиц Владивостока, затопленных в результате ливня - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на одной из улиц Владивостока, затопленных в результате ливня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Вода за последние сутки ушла из более чем 20 жилых домов в пострадавшем от паводка Приморье, подтопленными остаются 126, сообщает МЧС России.
Южный циклон накрыл Приморье 29 августа, мощные дожди продолжились ночью и утром 30 августа, смещаясь на восток. По объему осадков лидировали Владивосток и Хасанский район, где дома смывало бурными потоками. Десятки населенных пунктов отрезало, сейчас сообщение со всеми уже восстановлено.
"Поймы рек постепенно освобождаются от воды в Приморье. За сутки от воды освободились пять жилых домов и 17 придомовых территорий. Просушено 1796 домов, вода откачана из подвалов 1537 жилых домов. На территории семи муниципальных образований остаются подтопленными 126 жилых домов и 503 придомовые территории", - говорится в сообщении.
Спасатели продолжают помогать пострадавшему от паводка населению и вести аварийно-восстановительные работы.
В Приморье после тайфуна "Ханун" и ливней 23 и 25 августа действует федеральный режим ЧС. По данным властей региона, предварительный ущерб от непогоды уже составил 10 миллиардов рублей, это не окончательная цифра.
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ПроисшествияРоссияВладивостокХасанский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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