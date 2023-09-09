https://ria.ru/20230909/primore-1895130774.html

В Приморье подтопленными из-за ливней остаются почти 130 домов

В Приморье подтопленными из-за ливней остаются почти 130 домов - РИА Новости, 09.09.2023

В Приморье подтопленными из-за ливней остаются почти 130 домов

Вода за последние сутки ушла из более чем 20 жилых домов в пострадавшем от паводка Приморье, подтопленными остаются 126, сообщает МЧС России. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T04:54

2023-09-09T04:54

2023-09-09T04:54

происшествия

россия

владивосток

хасанский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Вода за последние сутки ушла из более чем 20 жилых домов в пострадавшем от паводка Приморье, подтопленными остаются 126, сообщает МЧС России. Южный циклон накрыл Приморье 29 августа, мощные дожди продолжились ночью и утром 30 августа, смещаясь на восток. По объему осадков лидировали Владивосток и Хасанский район, где дома смывало бурными потоками. Десятки населенных пунктов отрезало, сейчас сообщение со всеми уже восстановлено. "Поймы рек постепенно освобождаются от воды в Приморье. За сутки от воды освободились пять жилых домов и 17 придомовых территорий. Просушено 1796 домов, вода откачана из подвалов 1537 жилых домов. На территории семи муниципальных образований остаются подтопленными 126 жилых домов и 503 придомовые территории", - говорится в сообщении. Спасатели продолжают помогать пострадавшему от паводка населению и вести аварийно-восстановительные работы. В Приморье после тайфуна "Ханун" и ливней 23 и 25 августа действует федеральный режим ЧС. По данным властей региона, предварительный ущерб от непогоды уже составил 10 миллиардов рублей, это не окончательная цифра.

https://ria.ru/20230907/livni-1894656741.html

россия

владивосток

хасанский район

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происшествия, россия, владивосток, хасанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)