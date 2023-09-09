https://ria.ru/20230909/pridatok-1895142389.html

Эксперт оценил угрозу превращения России в сырьевой придаток Китая

Эксперт оценил угрозу превращения России в сырьевой придаток Китая - РИА Новости, 09.09.2023

Эксперт оценил угрозу превращения России в сырьевой придаток Китая

Угрозы превращения России в сырьевой придаток Китая не предвидится, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T08:39

2023-09-09T08:39

2023-09-09T08:39

виталий манкевич

россия

китай

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Угрозы превращения России в сырьевой придаток Китая не предвидится, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. "Я не вижу угрозы превращения России в сырьевой придаток Китая", - сказал он. "Неужели вы думаете, что Москва такое допустит? У нас достаточно соответствующих государственных служб, призванных следить за этим", - добавил эксперт. Китай, он убежден, "будет вести себя в России так, как мы ему позволим". "Безусловно, во взаимоотношениях с Пекином нам прежде всего необходимо исходить из своих национальных интересов", - заметил Манкевич. По его мнению, все зависит только от России, "нам самим надо работать, засучив рукава, двигать вперед свое хозяйство". "Словом, не стоит ни делать из Китая жупел, ни видеть в нем панацею от всех наших бед", - подчеркнул Манкевич.

https://ria.ru/20230905/avtomobili-1894217376.html

россия

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

виталий манкевич, россия, китай