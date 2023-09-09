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Эксперт оценил угрозу превращения России в сырьевой придаток Китая
Эксперт оценил угрозу превращения России в сырьевой придаток Китая - РИА Новости, 09.09.2023
Эксперт оценил угрозу превращения России в сырьевой придаток Китая
Угрозы превращения России в сырьевой придаток Китая не предвидится, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T08:39
2023-09-09T08:39
2023-09-09T08:39
виталий манкевич
россия
китай
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Угрозы превращения России в сырьевой придаток Китая не предвидится, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. "Я не вижу угрозы превращения России в сырьевой придаток Китая", - сказал он. "Неужели вы думаете, что Москва такое допустит? У нас достаточно соответствующих государственных служб, призванных следить за этим", - добавил эксперт. Китай, он убежден, "будет вести себя в России так, как мы ему позволим". "Безусловно, во взаимоотношениях с Пекином нам прежде всего необходимо исходить из своих национальных интересов", - заметил Манкевич. По его мнению, все зависит только от России, "нам самим надо работать, засучив рукава, двигать вперед свое хозяйство". "Словом, не стоит ни делать из Китая жупел, ни видеть в нем панацею от всех наших бед", - подчеркнул Манкевич.
https://ria.ru/20230905/avtomobili-1894217376.html
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китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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виталий манкевич, россия, китай
Виталий Манкевич, Россия, Китай
Эксперт оценил угрозу превращения России в сырьевой придаток Китая
Эксперт: угрозы превращения России в сырьевой придаток Китая не существует
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Угрозы превращения России в сырьевой придаток Китая не предвидится, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.
"Я не вижу угрозы превращения России в сырьевой придаток Китая", - сказал он.
"Неужели вы думаете, что Москва
такое допустит? У нас достаточно соответствующих государственных служб, призванных следить за этим", - добавил эксперт.
Китай, он убежден, "будет вести себя в России так, как мы ему позволим".
"Безусловно, во взаимоотношениях с Пекином
нам прежде всего необходимо исходить из своих национальных интересов", - заметил Манкевич.
По его мнению, все зависит только от России, "нам самим надо работать, засучив рукава, двигать вперед свое хозяйство". "Словом, не стоит ни делать из Китая жупел, ни видеть в нем панацею от всех наших бед", - подчеркнул Манкевич.
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