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Путин запустит несколько предприятий на Дальнем Востоке - РИА Новости, 09.09.2023
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12:23 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/predpriyatiya-1895165982.html
Путин запустит несколько предприятий на Дальнем Востоке
Путин запустит несколько предприятий на Дальнем Востоке - РИА Новости, 09.09.2023
Путин запустит несколько предприятий на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин во Владивостоке на следующей неделе ознакомится с презентацией развития Дальнего Востока, а также в режиме ВКС запустит ряд... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T12:23
2023-09-09T12:23
экономика
дальний восток
дмитрий песков
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во Владивостоке на следующей неделе ознакомится с презентацией развития Дальнего Востока, а также в режиме ВКС запустит ряд предприятий на Дальнем Востоке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Он отдельно ознакомится с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока. В режиме видеоконференции будет осуществлен запуск в промышленную эксплуатацию ряда предприятий Дальнего Востока", - сказал он журналистам. "Отрадно, что за минувший год опять же набралось несколько предприятий, которые можно открыть. Продолжаются инвестиции в ТОРах. Запускаются новые очереди мощностей по разным направлениям", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230905/vostok-1894349419.html
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экономика, дальний восток, дмитрий песков, россия, владимир путин
Экономика, Дальний Восток, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин
Путин запустит несколько предприятий на Дальнем Востоке

Путин на следующей неделе запустит несколько предприятий на Дальнем Востоке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во Владивостоке на следующей неделе ознакомится с презентацией развития Дальнего Востока, а также в режиме ВКС запустит ряд предприятий на Дальнем Востоке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он отдельно ознакомится с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока. В режиме видеоконференции будет осуществлен запуск в промышленную эксплуатацию ряда предприятий Дальнего Востока", - сказал он журналистам.
"Отрадно, что за минувший год опять же набралось несколько предприятий, которые можно открыть. Продолжаются инвестиции в ТОРах. Запускаются новые очереди мощностей по разным направлениям", - добавил Песков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Путин заявил о необходимости привлекать специалистов на Дальний Восток
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ЭкономикаДальний ВостокДмитрий ПесковРоссияВладимир Путин
 
 
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