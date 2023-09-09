https://ria.ru/20230909/predpriyatiya-1895165982.html

Путин запустит несколько предприятий на Дальнем Востоке

Путин запустит несколько предприятий на Дальнем Востоке - РИА Новости, 09.09.2023

Путин запустит несколько предприятий на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин во Владивостоке на следующей неделе ознакомится с презентацией развития Дальнего Востока, а также в режиме ВКС запустит ряд... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T12:23

2023-09-09T12:23

2023-09-09T12:23

экономика

дальний восток

дмитрий песков

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во Владивостоке на следующей неделе ознакомится с презентацией развития Дальнего Востока, а также в режиме ВКС запустит ряд предприятий на Дальнем Востоке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Он отдельно ознакомится с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока. В режиме видеоконференции будет осуществлен запуск в промышленную эксплуатацию ряда предприятий Дальнего Востока", - сказал он журналистам. "Отрадно, что за минувший год опять же набралось несколько предприятий, которые можно открыть. Продолжаются инвестиции в ТОРах. Запускаются новые очереди мощностей по разным направлениям", - добавил Песков.

https://ria.ru/20230905/vostok-1894349419.html

дальний восток

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, дальний восток, дмитрий песков, россия, владимир путин