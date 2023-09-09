https://ria.ru/20230909/poteri-1895174658.html

ВСУ за неделю потеряли 355 солдат на Херсонском направлении

ВСУ за неделю потеряли 355 солдат на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.09.2023

ВСУ за неделю потеряли 355 солдат на Херсонском направлении

Потери украинских войск на херсонском направлении за неделю составили до 355 солдат, 32 автомобиля и 12 орудий, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T13:26

2023-09-09T13:26

2023-09-09T13:26

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Потери украинских войск на херсонском направлении за неделю составили до 355 солдат, 32 автомобиля и 12 орудий, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "На данном направлении (херсонском - ред.) уничтожено до 355 украинских военнослужащих ВСУ, танк, 32 автомобиля, а также двенадцать орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ отметили, что основные усилия на этом участке фронта в эту неделю были сосредоточены на огневом поражении живой силы ВСУ, недопущении высадки на острова в русле реки Днепр, а также ведении контрбатарейной борьбы. В ходе выполнения боевых задач предотвращена попытка высадки десанта противника в районе острова Тендровская коса. Кроме того, за неделю уничтожены пять украинских диверсионно-разведывательных групп", - рассказали в российском военном ведомстве.

https://ria.ru/20230909/bespilotniki-1895164642.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины