https://ria.ru/20230909/poteri-1895174658.html
ВСУ за неделю потеряли 355 солдат на Херсонском направлении
ВСУ за неделю потеряли 355 солдат на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.09.2023
ВСУ за неделю потеряли 355 солдат на Херсонском направлении
Потери украинских войск на херсонском направлении за неделю составили до 355 солдат, 32 автомобиля и 12 орудий, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T13:26
2023-09-09T13:26
2023-09-09T13:26
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:242:2500:1648_1920x0_80_0_0_e0f1efa104dcdb284341e62578231bb8.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Потери украинских войск на херсонском направлении за неделю составили до 355 солдат, 32 автомобиля и 12 орудий, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "На данном направлении (херсонском - ред.) уничтожено до 355 украинских военнослужащих ВСУ, танк, 32 автомобиля, а также двенадцать орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ отметили, что основные усилия на этом участке фронта в эту неделю были сосредоточены на огневом поражении живой силы ВСУ, недопущении высадки на острова в русле реки Днепр, а также ведении контрбатарейной борьбы. В ходе выполнения боевых задач предотвращена попытка высадки десанта противника в районе острова Тендровская коса. Кроме того, за неделю уничтожены пять украинских диверсионно-разведывательных групп", - рассказали в российском военном ведомстве.
https://ria.ru/20230909/bespilotniki-1895164642.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_68b1663ffa55465c7f204cbf5179f970.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ за неделю потеряли 355 солдат на Херсонском направлении
Минобороны: потери ВСУ на херсонском направлении за неделю составили 355 солдат