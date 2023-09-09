https://ria.ru/20230909/pomosch-1895196930.html

Путин призвал смоленские власти оказывать помощь семьям участников СВО

Путин призвал смоленские власти оказывать помощь семьям участников СВО - РИА Новости, 09.09.2023

Путин призвал смоленские власти оказывать помощь семьям участников СВО

Президент РФ Владимир Путин попросил руководство Смоленской области держать на личном контроле оказание помощи семьям и героям, участвующим в специальной... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T15:17

2023-09-09T15:17

2023-09-09T15:25

смоленская область

общество

владимир путин

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил руководство Смоленской области держать на личном контроле оказание помощи семьям и героям, участвующим в специальной военной операции."Продолжая великие традиции, традиции патриотизма, преданного служения родине, многие уроженцы Смоленщины проявляют настоящую отвагу и доблесть, участвуя в проведении специальной военной операции. Хочу сказать им всем огромное спасибо за верность долгу и отечеству. А руководство региона прошу держать на личном контроле вопросы оказания всей необходимой помощи, поддержки героям и их семьям", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области.

https://ria.ru/20230906/psikhologi-1894427656.html

смоленская область

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Влада Копылова

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Путин провел совещание по вопросам развития Смоленской области 8512448 09.09.2023 9 сентября 2023. Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Смоленской области. Михаил Метцель / РИА Новости 2023-09-09T15:17 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

смоленская область, общество, владимир путин