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Путин призвал смоленские власти оказывать помощь семьям участников СВО
Путин призвал смоленские власти оказывать помощь семьям участников СВО - РИА Новости, 09.09.2023
Путин призвал смоленские власти оказывать помощь семьям участников СВО
Президент РФ Владимир Путин попросил руководство Смоленской области держать на личном контроле оказание помощи семьям и героям, участвующим в специальной... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T15:17
2023-09-09T15:17
2023-09-09T15:25
смоленская область
общество
владимир путин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил руководство Смоленской области держать на личном контроле оказание помощи семьям и героям, участвующим в специальной военной операции."Продолжая великие традиции, традиции патриотизма, преданного служения родине, многие уроженцы Смоленщины проявляют настоящую отвагу и доблесть, участвуя в проведении специальной военной операции. Хочу сказать им всем огромное спасибо за верность долгу и отечеству. А руководство региона прошу держать на личном контроле вопросы оказания всей необходимой помощи, поддержки героям и их семьям", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области.
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смоленская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Путин провел совещание по вопросам развития Смоленской области
8512448 09.09.2023 9 сентября 2023. Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Смоленской области. Михаил Метцель / РИА Новости
2023-09-09T15:17
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РИА Новости
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смоленская область, общество, владимир путин
Смоленская область, Общество, Владимир Путин
Путин призвал смоленские власти оказывать помощь семьям участников СВО
Путин призвал смоленские власти оказать необходимую помощь семьям участников СВО
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил руководство Смоленской области держать на личном контроле оказание помощи семьям и героям, участвующим в специальной военной операции.
"Продолжая великие традиции, традиции патриотизма, преданного служения родине, многие уроженцы Смоленщины проявляют настоящую отвагу и доблесть, участвуя в проведении специальной военной операции. Хочу сказать им всем огромное спасибо за верность долгу и отечеству. А руководство региона прошу держать на личном контроле вопросы оказания всей необходимой помощи, поддержки героям и их семьям", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области.
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