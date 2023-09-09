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Путин призвал смоленские власти оказывать помощь семьям участников СВО - РИА Новости, 09.09.2023
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15:17 09.09.2023 (обновлено: 15:25 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/pomosch-1895196930.html
Путин призвал смоленские власти оказывать помощь семьям участников СВО
Путин призвал смоленские власти оказывать помощь семьям участников СВО - РИА Новости, 09.09.2023
Путин призвал смоленские власти оказывать помощь семьям участников СВО
Президент РФ Владимир Путин попросил руководство Смоленской области держать на личном контроле оказание помощи семьям и героям, участвующим в специальной... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T15:17
2023-09-09T15:25
смоленская область
общество
владимир путин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил руководство Смоленской области держать на личном контроле оказание помощи семьям и героям, участвующим в специальной военной операции."Продолжая великие традиции, традиции патриотизма, преданного служения родине, многие уроженцы Смоленщины проявляют настоящую отвагу и доблесть, участвуя в проведении специальной военной операции. Хочу сказать им всем огромное спасибо за верность долгу и отечеству. А руководство региона прошу держать на личном контроле вопросы оказания всей необходимой помощи, поддержки героям и их семьям", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области.
https://ria.ru/20230906/psikhologi-1894427656.html
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Путин провел совещание по вопросам развития Смоленской области
8512448 09.09.2023 9 сентября 2023. Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Смоленской области. Михаил Метцель / РИА Новости
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смоленская область, общество, владимир путин
Смоленская область, Общество, Владимир Путин
Путин призвал смоленские власти оказывать помощь семьям участников СВО

Путин призвал смоленские власти оказать необходимую помощь семьям участников СВО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил руководство Смоленской области держать на личном контроле оказание помощи семьям и героям, участвующим в специальной военной операции.
"Продолжая великие традиции, традиции патриотизма, преданного служения родине, многие уроженцы Смоленщины проявляют настоящую отвагу и доблесть, участвуя в проведении специальной военной операции. Хочу сказать им всем огромное спасибо за верность долгу и отечеству. А руководство региона прошу держать на личном контроле вопросы оказания всей необходимой помощи, поддержки героям и их семьям", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области.
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Смоленская областьОбществоВладимир Путин
 
 
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