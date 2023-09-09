https://ria.ru/20230909/pomosch-1895180473.html

Премьер-министр Украины рассказал, какую помощь Япония выделила Украине

Премьер-министр Украины рассказал, какую помощь Япония выделила Украине - РИА Новости, 09.09.2023

Премьер-министр Украины рассказал, какую помощь Япония выделила Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в пятницу, что встретился с министром иностранных дел Японии Йошимасой Хаяши, поблагодарил за выделенную помощь в... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T14:07

2023-09-09T14:07

2023-09-09T14:07

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в пятницу, что встретился с министром иностранных дел Японии Йошимасой Хаяши, поблагодарил за выделенную помощь в размере 2,1 миллиарда долларов, стороны обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества. "Поблагодарил Японию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за финансовую, гуманитарную поддержку, за санкции против России. Уже получили от Японии 2,1 миллиарда долларов макрофинансовой помощи и продолжаем сотрудничество", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале. Он отметил, что стороны обсудили заинтересованность "большого бизнеса" Японии в долгосрочном сотрудничестве с Украиной. Он подчеркнул, что для привлечения инвестиций на Украине создается благоприятный бизнес-климат. Также стороны обсудили перспективы взаимодействия в восстановлении жилья, в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, в поддержке малого и среднего бизнеса, в гуманитарном разминировании. Хаяши отметил, что Япония и дальше будет поддерживать Украину, усиливать антироссийские санкции. Также Япония передаст Украине 24 крана для гуманитарного разминирования. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в РФ не раз заявляли, что страна успешно справляется с санкциями, экономика показывает рост.

https://ria.ru/20230908/shmygal-1895100880.html

https://ria.ru/20230907/pomosch-1894842118.html

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цены на нефть, украина, денис шмыгаль, япония, россия, владимир путин