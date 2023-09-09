https://ria.ru/20230909/pogoda-1895147863.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 09.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачно с прояснениями, без осадков и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T09:27
2023-09-09T09:27
2023-09-09T09:27
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без осадков и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в субботу на столицу начнет оказывать влияние гребень скандинавского антициклона. В облаках будет появляться постепенно все больше прояснений, дождей не ожидается в большинстве районов, лишь на востоке Московской области возможны кратковременные дожди. Утром в отдельных районах пока сохраняются очаги туманов. "В Москве плюс 16-18 градусов, в Подмосковье плюс 14-19 градусов. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится, к вечеру барометры покажут 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы", - сказал Леус.
https://ria.ru/20230906/pogoda-1894428993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
В Москве в субботу ожидают до 18 градусов тепла