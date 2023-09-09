https://ria.ru/20230909/pogoda-1895147863.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 09.09.2023

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачно с прояснениями, без осадков и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T09:27

2023-09-09T09:27

2023-09-09T09:27

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894900705_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_190f1c37bff796ee7a189c5712616188.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без осадков и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в субботу на столицу начнет оказывать влияние гребень скандинавского антициклона. В облаках будет появляться постепенно все больше прояснений, дождей не ожидается в большинстве районов, лишь на востоке Московской области возможны кратковременные дожди. Утром в отдельных районах пока сохраняются очаги туманов. "В Москве плюс 16-18 градусов, в Подмосковье плюс 14-19 градусов. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится, к вечеру барометры покажут 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы", - сказал Леус.

https://ria.ru/20230906/pogoda-1894428993.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода