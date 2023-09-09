https://ria.ru/20230909/podrostok-1895249913.html
В Палестине подросток погиб в столкновениях с израильскими войсками
В Палестине подросток погиб в столкновениях с израильскими войсками - РИА Новости, 09.09.2023
В Палестине подросток погиб в столкновениях с израильскими войсками
Палестинский подросток погиб в столкновениях с израильскими войсками в лагере для беженцев эль-Аруб на Западном берегу, сообщил в субботу минздрав Палестины. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T23:26
2023-09-09T23:26
2023-09-09T23:26
в мире
палестина
красный полумесяц
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ГАЗА, 9 сен - РИА Новости. Палестинский подросток погиб в столкновениях с израильскими войсками в лагере для беженцев эль-Аруб на Западном берегу, сообщил в субботу минздрав Палестины. "Пятнадцатилетний палестинский подросток Миляд эль-Раии погиб сегодня вечером в столкновениях с израильскими войсками в лагере беженцев эль-Аруб возле Хеврона на Западном берегу", - говорится в заявлении. Отмечается, что подросток, получивший ранение, когда изральская сторона открыла огонь, был госпитализирован, позднее информацию о его гибели сообщил минздрав сообщил страны. По информации организации Красного Полумесяца, в ходе столкновения десятки палестинцев пострадали от применения слезоточивого газа.
https://ria.ru/20230824/palestina-1891975043.html
https://ria.ru/20230705/izrail-1882303442.html
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в мире, палестина, красный полумесяц, хеврона
В мире, Палестина, Красный полумесяц, Хеврона
В Палестине подросток погиб в столкновениях с израильскими войсками
В Палестине подросток погиб в столкновениях с израильскими войсками