https://ria.ru/20230909/podrostok-1895249913.html

В Палестине подросток погиб в столкновениях с израильскими войсками

В Палестине подросток погиб в столкновениях с израильскими войсками - РИА Новости, 09.09.2023

В Палестине подросток погиб в столкновениях с израильскими войсками

Палестинский подросток погиб в столкновениях с израильскими войсками в лагере для беженцев эль-Аруб на Западном берегу, сообщил в субботу минздрав Палестины. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T23:26

2023-09-09T23:26

2023-09-09T23:26

в мире

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красный полумесяц

хеврона

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ГАЗА, 9 сен - РИА Новости. Палестинский подросток погиб в столкновениях с израильскими войсками в лагере для беженцев эль-Аруб на Западном берегу, сообщил в субботу минздрав Палестины. "Пятнадцатилетний палестинский подросток Миляд эль-Раии погиб сегодня вечером в столкновениях с израильскими войсками в лагере беженцев эль-Аруб возле Хеврона на Западном берегу", - говорится в заявлении. Отмечается, что подросток, получивший ранение, когда изральская сторона открыла огонь, был госпитализирован, позднее информацию о его гибели сообщил минздрав сообщил страны. По информации организации Красного Полумесяца, в ходе столкновения десятки палестинцев пострадали от применения слезоточивого газа.

https://ria.ru/20230824/palestina-1891975043.html

https://ria.ru/20230705/izrail-1882303442.html

палестина

хеврона

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в мире, палестина, красный полумесяц, хеврона