https://ria.ru/20230909/plastik-1895198577.html

G20 разработает обязательный для всех стран регламент по пластику

G20 разработает обязательный для всех стран регламент по пластику - РИА Новости, 09.09.2023

G20 разработает обязательный для всех стран регламент по пластику

Лидеры стран G20 в декларации по итогам саммита в Нью-Дели объявили о подготовке юридически обязывающего для всех стран документа, призванного остановить... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T15:27

2023-09-09T15:27

2023-09-09T15:27

в мире

нью-дели

индия

бангладеш

ли цян

сергей лавров

большая двадцатка

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Лидеры стран G20 в декларации по итогам саммита в Нью-Дели объявили о подготовке юридически обязывающего для всех стран документа, призванного остановить загрязнение планеты пластиком. "Мы полны решимости положить конец пластиковому загрязнению. В этом контексте мы приветствуем резолюцию... по разработке международного юридически обязывающего документа по борьбе с пластиковым загрязнением, в том числе касательно морской среды", - говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Нью-Дели. Лидеры "двадцатки" также отметили, что намерены завершить работу по документу к концу 2024 года. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Ранее сообщалось, что делегацию России на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.

https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895198454.html

нью-дели

индия

бангладеш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нью-дели, индия, бангладеш, ли цян, сергей лавров, большая двадцатка