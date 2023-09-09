https://ria.ru/20230909/plastik-1895198577.html
G20 разработает обязательный для всех стран регламент по пластику
G20 разработает обязательный для всех стран регламент по пластику - РИА Новости, 09.09.2023
G20 разработает обязательный для всех стран регламент по пластику
Лидеры стран G20 в декларации по итогам саммита в Нью-Дели объявили о подготовке юридически обязывающего для всех стран документа, призванного остановить... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T15:27
2023-09-09T15:27
2023-09-09T15:27
в мире
нью-дели
индия
бангладеш
ли цян
сергей лавров
большая двадцатка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Лидеры стран G20 в декларации по итогам саммита в Нью-Дели объявили о подготовке юридически обязывающего для всех стран документа, призванного остановить загрязнение планеты пластиком. "Мы полны решимости положить конец пластиковому загрязнению. В этом контексте мы приветствуем резолюцию... по разработке международного юридически обязывающего документа по борьбе с пластиковым загрязнением, в том числе касательно морской среды", - говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Нью-Дели. Лидеры "двадцатки" также отметили, что намерены завершить работу по документу к концу 2024 года. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Ранее сообщалось, что делегацию России на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.
https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895198454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-дели, индия, бангладеш, ли цян, сергей лавров, большая двадцатка
В мире, Нью-Дели, Индия, Бангладеш, Ли Цян, Сергей Лавров, Большая двадцатка
G20 разработает обязательный для всех стран регламент по пластику
Декларация: страны G20 разработают документ по борьбе с пластиковым загрязнением