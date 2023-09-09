https://ria.ru/20230909/plan-1895210629.html
Путину пообещали подготовить план реконструкции Смоленской крепостной стены
Путину пообещали подготовить план реконструкции Смоленской крепостной стены - РИА Новости, 09.09.2023
Путину пообещали подготовить план реконструкции Смоленской крепостной стены
Министр культуры России Ольга Любимова заявила президенту страны Владимиру Путину, что план по восстановлению Смоленской крепости будет готов до конца года. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T16:45
2023-09-09T16:45
2023-09-09T16:50
культура
новости культуры
ольга любимова
владимир путин
смоленск
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова заявила президенту страны Владимиру Путину, что план по восстановлению Смоленской крепости будет готов до конца года. Министерство культуры РФ поэтапно ведет работу по восстановлению объектов крепости с 2019 года. Со стороны ведомства было выделено порядка 140 миллионов рублей для выполнения первоочередных противоаварийных мероприятий в некоторых частях крепости. Однако, по словам Любимовой, этого было не достаточно. "Если мы сейчас поговорим только о проведении аварийных работ, то на этом все и остановится. Нужно иметь план дальнейших действий. Иначе это повиснет опять. Сделаем самое необходимое, чтобы оно не рухнуло, и все, и опять будет потом разрушаться", - сказал Путин Любимовой на совещании по вопросам социально-экономического развития Смоленской области. Любимова ответила Путину, что план будет готов до конца года. На его выполнение потребуется пять лет. "До конца года будет готов весь план. А противоаварийные работы можно сделать в течение 2024-2025 годов, параллельно реставрируя, в случая выделения средств, сами объекты культурного наследия. Если говорить о самом плане (выполнении - ред.), это вопрос пяти лет", - подчеркнула министр культуры. По ее словам, на проведение противоаварийных работ и реставрации объектов крепости потребуется еще более четырех миллиардов рублей. "Впереди еще, конечно, львиная доля работы… Первоочередные противоаварийные работы (потребуют - ред.) - 263 миллиона рублей, а сами восстановления объектов - это 4,2 миллиарда рублей", - отметила Любимова. Смоленская крепость - памятник оборонительного зодчества, крупнейшая сохранившаяся кирпичная крепость мира. Всего сохранилось 18 башен и более 3 километров стен, опоясывающих центральную часть Смоленска. Объекты крепости занимают территорию свыше 35 гектаров. Смоленская крепость находилась в эпицентре многих событий военной истории государства, в том числе Русско-польских войн XVII века, Северной войны, Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20230909/smolensk-1895208622.html
https://ria.ru/20230909/putin-1895207021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ольга любимова, владимир путин, смоленск
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Владимир Путин, Смоленск
Путину пообещали подготовить план реконструкции Смоленской крепостной стены
Путину до конца года подготовят план восстановления Смоленской крепости
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова заявила президенту страны Владимиру Путину, что план по восстановлению Смоленской крепости будет готов до конца года.
Министерство культуры РФ поэтапно ведет работу по восстановлению объектов крепости с 2019 года. Со стороны ведомства было выделено порядка 140 миллионов рублей для выполнения первоочередных противоаварийных мероприятий в некоторых частях крепости. Однако, по словам Любимовой, этого было не достаточно.
"Если мы сейчас поговорим только о проведении аварийных работ, то на этом все и остановится. Нужно иметь план дальнейших действий. Иначе это повиснет опять. Сделаем самое необходимое, чтобы оно не рухнуло, и все, и опять будет потом разрушаться", - сказал Путин Любимовой на совещании по вопросам социально-экономического развития Смоленской области
.
Любимова ответила Путину, что план будет готов до конца года. На его выполнение потребуется пять лет.
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"До конца года будет готов весь план. А противоаварийные работы можно сделать в течение 2024-2025 годов, параллельно реставрируя, в случая выделения средств, сами объекты культурного наследия. Если говорить о самом плане (выполнении - ред.), это вопрос пяти лет", - подчеркнула министр культуры.
По ее словам, на проведение противоаварийных работ и реставрации объектов крепости потребуется еще более четырех миллиардов рублей.
"Впереди еще, конечно, львиная доля работы… Первоочередные противоаварийные работы (потребуют - ред.) - 263 миллиона рублей, а сами восстановления объектов - это 4,2 миллиарда рублей", - отметила Любимова.
Смоленская крепость - памятник оборонительного зодчества, крупнейшая сохранившаяся кирпичная крепость мира. Всего сохранилось 18 башен и более 3 километров стен, опоясывающих центральную часть Смоленска
. Объекты крепости занимают территорию свыше 35 гектаров. Смоленская крепость находилась в эпицентре многих событий военной истории государства, в том числе Русско-польских войн XVII века, Северной войны, Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны.
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