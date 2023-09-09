https://ria.ru/20230909/plan-1895179157.html

"Такой план киевского режима". В США раскрыли шокирующий ход Украины

"Такой план киевского режима". В США раскрыли шокирующий ход Украины - РИА Новости, 09.09.2023

"Такой план киевского режима". В США раскрыли шокирующий ход Украины

Киев готов посылать людей в другие страны с целью поискать украинских беженцев и отправить их на фронт, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T13:49

2023-09-09T13:49

2023-09-09T19:14

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Киев готов посылать людей в другие страны с целью поискать украинских беженцев и отправить их на фронт, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche."На Украине почти ничего не осталось. Известно, что на Западной Украине работают отряды вербовщиков в армию, пытающиеся поймать кого-нибудь, кто хоть как-то может держать оружие. В то же время теперь они оказывают давление на Польшу, чтобы им позволили отправлять туда своих людей и арестовывать многочисленных молодых украинцев, сбежавших в Польшу. Вот в каком они отчаянии", — указал эксперт.Специалист также отметил, что пришел в ужас из-за информации о количестве погибших украинских военных в ходе вооруженного конфликта."Я не представляю, как такое может продолжаться, однако, к сожалению, пока мы продолжаем отправлять оружие, они будут находить людей, которым его дадут. Я бы сказал, до тех пор, пока никого не останется, — кажется, именно такой план у киевского режима", — подытожил Макгрегор.По данным Минобороны России на начало сентября, в "контрнаступе" ВСУ потеряли более 66 000 человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения об уничтоженных британских танках Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС России. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230909/katastrofa-1895153603.html

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в мире, киев, польша, россия, вооруженные силы украины, пентагон