В Израиле создали петицию в поддержку развития культурных связей с Россией
В Израиле инициировали петицию в поддержку развития культурных связей с Россией
Флаги Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 сен - РИА Новости. Израильское антифашистское движение в субботу инициировало в интернете петицию в поддержку развития российско-израильских отношений с упором на сотрудничество в области культуры и кино, подобный шаг призван послужить противовесом деятельности некоторых представителей израильской общественности, которые всячески пытаются помешать двустороннему культурному сотрудничеству на фоне конфликта на Украине, заявил РИА Новости председатель Израильского антифашистского движения и автор петиции Дмитрий Трапиров.
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"В связи со сложившейся ситуацией в Государстве Израиль, а именно - попытками разрушить все отношения между Израилем и Россией, Израильское антифашистское движение инициирует сбор подписей под петицией в поддержку сотрудничества в области культуры и кино, а также любых других отношений между Государством Израиль и Россией. Мы считаем, что любые конфликты, происходящие в третьих странах, не могут влиять на культуру, кино, театр и науку", - говорится в тексте петиции.
Петиция была инициирована в том числе и на фоне недавних новостей о переносе гастролей театра "Ленкома Марка Захарова", который должен был выступить в Израиле со спектаклем "Поминальная молитва" в конце октября. Выступления артистов "Ленкома" на сцене старейшего израильского театра "Габима" были отменены, в частности, результате развязанной в интернете кампании по дискредитации артистов театра со стороны некоторых представителей культуры и искусства, проживающих в Израиле.
В беседе с РИА Новости Трапиров рассказал, что Израильское антифашистское движение в такие моменты не может стоять в стороне и продолжит выступать за "сохранение дружбы с Россией во всех проявлениях".
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"Мы решили сделать петицию по этому поводу. Для нас важны дружные отношения между Россией и Израилем, так как и здесь и там у нас есть родные и близкие. Связь, которая длится много десятилетий, не может быть разорвана из-за кучки каких-то неадекватных людей", - подчеркнул Трапиров.
По его словам, петиция будет обязательно доведена до сведения израильских государственных органов, антифашистское движение приложит все силы, чтобы она дала результаты.