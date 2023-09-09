https://ria.ru/20230909/ostin-1895128685.html

Умер главный разработчик программы PowerPoint

Умер главный разработчик программы PowerPoint - РИА Новости, 09.09.2023

Умер главный разработчик программы PowerPoint

Главный разработчик программы для создания презентаций PowerPoint Деннис Остин умер в возрасте 76 лет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на его сына... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T03:56

2023-09-09T03:56

2023-09-09T08:50

в мире

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Главный разработчик программы для создания презентаций PowerPoint Деннис Остин умер в возрасте 76 лет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на его сына Майкла.Остин скончался 1 сентября в своем доме в городе Лос-Альтос американского штата Калифорния. Причиной смерти стал рак легких, который дал метастазы в мозг.Остин и его коллега Роберт Гаскинс разработали программу, будучи сотрудниками компании Forethought, в 1980-е годы. Позднее фирма была приобретена Microsoft, а Остин продолжил руководить разработкой PowerPoint. Он вышел на пенсию в 1996 году.

https://ria.ru/20230902/milliarder-1893792884.html

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в мире, лос-альтос, microsoft corporation, калифорния