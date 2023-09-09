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Умер главный разработчик программы PowerPoint - РИА Новости, 09.09.2023
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03:56 09.09.2023 (обновлено: 08:50 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/ostin-1895128685.html
Умер главный разработчик программы PowerPoint
Умер главный разработчик программы PowerPoint - РИА Новости, 09.09.2023
Умер главный разработчик программы PowerPoint
Главный разработчик программы для создания презентаций PowerPoint Деннис Остин умер в возрасте 76 лет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на его сына... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T03:56
2023-09-09T08:50
в мире
лос-альтос
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Главный разработчик программы для создания презентаций PowerPoint Деннис Остин умер в возрасте 76 лет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на его сына Майкла.Остин скончался 1 сентября в своем доме в городе Лос-Альтос американского штата Калифорния. Причиной смерти стал рак легких, который дал метастазы в мозг.Остин и его коллега Роберт Гаскинс разработали программу, будучи сотрудниками компании Forethought, в 1980-е годы. Позднее фирма была приобретена Microsoft, а Остин продолжил руководить разработкой PowerPoint. Он вышел на пенсию в 1996 году.
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в мире, лос-альтос, microsoft corporation, калифорния
В мире, Лос-Альтос, Microsoft Corporation, Калифорния
Умер главный разработчик программы PowerPoint

WP: главный разработчик программы PowerPoint Деннис Остин умер в возрасте 76 лет

© Фото : Emily AustinДеннис Остин
Деннис Остин - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© Фото : Emily Austin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Главный разработчик программы для создания презентаций PowerPoint Деннис Остин умер в возрасте 76 лет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на его сына Майкла.
Остин скончался 1 сентября в своем доме в городе Лос-Альтос американского штата Калифорния. Причиной смерти стал рак легких, который дал метастазы в мозг.
Египетский предприниматель Мохаммед Аль-Файед - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
СМИ: египетский миллиардер Аль-Файед умер в возрасте 94 лет
2 сентября, 03:53
Остин и его коллега Роберт Гаскинс разработали программу, будучи сотрудниками компании Forethought, в 1980-е годы. Позднее фирма была приобретена Microsoft, а Остин продолжил руководить разработкой PowerPoint. Он вышел на пенсию в 1996 году.
 
В миреЛос-АльтосMicrosoft CorporationКалифорния
 
 
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