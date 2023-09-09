https://ria.ru/20230909/opornik-1895130924.html

Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 09.09.2023

Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Российские военные захватили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении и отбили контратаки украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T05:02

2023-09-09T05:02

2023-09-09T09:19

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские военные захватили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении и отбили контратаки украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский."В ходе боевых действий на Купянском направлении бойцы штурмовой группы 20-й общевойсковой армии овладели опорным пунктом, четырьмя блиндажами, разгромили более взвода живой силы и уничтожили боевую бронированную машину американского производства MaxxPro южнее Сергеевки", — сказал он.Российская артиллерия отразила три контратаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Сергеевки, добавил Зыбинский.Кроме того, при контрбатарейной борьбе артиллерия группировки "Запад" уничтожила украинскую буксируемую гаубицу M-777, самоходную артустановку 2С1 "Гвоздика" и минометный расчет в районе населенных пунктов Боровская, Андреевка, Песчаная и Крахмальная.В середине августа Минобороны России сообщило о продолжающемся продвижении на Купянском направлении. В минувшую среду глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что линия соприкосновения проходит в семи километрах от Купянска.

https://ria.ru/20230908/spetsoperatsiya-1894988671.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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