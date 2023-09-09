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Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 09.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 09.09.2023 (обновлено: 09:19 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/opornik-1895130924.html
Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 09.09.2023
Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Российские военные захватили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении и отбили контратаки украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T05:02
2023-09-09T09:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские военные захватили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении и отбили контратаки украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.&quot;В ходе боевых действий на Купянском направлении бойцы штурмовой группы 20-й общевойсковой армии овладели опорным пунктом, четырьмя блиндажами, разгромили более взвода живой силы и уничтожили боевую бронированную машину американского производства MaxxPro южнее Сергеевки&quot;, — сказал он.Российская артиллерия отразила три контратаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Сергеевки, добавил Зыбинский.Кроме того, при контрбатарейной борьбе артиллерия группировки "Запад" уничтожила украинскую буксируемую гаубицу M-777, самоходную артустановку 2С1 "Гвоздика" и минометный расчет в районе населенных пунктов Боровская, Андреевка, Песчаная и Крахмальная.В середине августа Минобороны России сообщило о продолжающемся продвижении на Купянском направлении. В минувшую среду глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что линия соприкосновения проходит в семи километрах от Купянска.
https://ria.ru/20230908/spetsoperatsiya-1894988671.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Российские военные овладели опорным пунктом ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы огневой поддержки Вооруженных сил России
Военнослужащий группы огневой поддержки Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий группы огневой поддержки Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские военные захватили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении и отбили контратаки украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
«

"В ходе боевых действий на Купянском направлении бойцы штурмовой группы 20-й общевойсковой армии овладели опорным пунктом, четырьмя блиндажами, разгромили более взвода живой силы и уничтожили боевую бронированную машину американского производства MaxxPro южнее Сергеевки", — сказал он.

Российская артиллерия отразила три контратаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Сергеевки, добавил Зыбинский.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе артиллерия группировки "Запад" уничтожила украинскую буксируемую гаубицу M-777, самоходную артустановку 2С1 "Гвоздика" и минометный расчет в районе населенных пунктов Боровская, Андреевка, Песчаная и Крахмальная.
В середине августа Минобороны России сообщило о продолжающемся продвижении на Купянском направлении. В минувшую среду глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что линия соприкосновения проходит в семи километрах от Купянска.
Минобороны РФ о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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