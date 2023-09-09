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Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 09.09.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке

Украинские войска после полуночи выпустили 37 снарядов "натовского" калибра по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T07:42

2023-09-09T07:42

2023-09-09T07:42

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска после полуночи выпустили 37 снарядов "натовского" калибра по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.05 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 00.15 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 00.15 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, в период с 00.20 по 00.25 украинские войска обстреляли Петровский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, суммарно выпустив по ним 10 снарядов калибра 155 миллиметров. С 05.50 по 6.55 под обстрел попал Петровский район Донецка, по нему ВСУ выпустили 19 снарядов такого же калибра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230908/obstrel-1895092980.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, нато