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G20 стремится к обеспечению образования, доступного для уязвимых слоев - РИА Новости, 09.09.2023
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16:45 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/obrazovanie-1895210795.html
G20 стремится к обеспечению образования, доступного для уязвимых слоев
G20 стремится к обеспечению образования, доступного для уязвимых слоев - РИА Новости, 09.09.2023
G20 стремится к обеспечению образования, доступного для уязвимых слоев
Страны G20 стремятся обеспечить профессиональное высококачественное образование, в том числе для тех людей, которые находятся в уязвимом положении, говорится в... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T16:45
2023-09-09T16:45
в мире
нью-дели
нарендра моди
большая двадцатка
саммит g20
индия
бангладеш
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Страны G20 стремятся обеспечить профессиональное высококачественное образование, в том числе для тех людей, которые находятся в уязвимом положении, говорится в декларации саммита G20 в Нью-Дели. "Мы стремимся к инклюзивному, справедливому, высококачественному образованию и профессиональной подготовке для всех, в том числе для тех, кто находится в уязвимом положении", - указывается в декларации. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
https://ria.ru/20230909/trud-1895199931.html
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нью-дели
индия
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в мире, нью-дели, нарендра моди, большая двадцатка, саммит g20, индия, бангладеш
В мире, Нью-Дели, Нарендра Моди, Большая двадцатка, Саммит G20, Индия, Бангладеш
G20 стремится к обеспечению образования, доступного для уязвимых слоев

Страны G20 стремятся к обеспечению образования, доступного для уязвимых слоев

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМеждународный медиацентр G20 в Нью-Дели
Международный медиацентр G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Международный медиацентр G20 в Нью-Дели
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Страны G20 стремятся обеспечить профессиональное высококачественное образование, в том числе для тех людей, которые находятся в уязвимом положении, говорится в декларации саммита G20 в Нью-Дели.
«
"Мы стремимся к инклюзивному, справедливому, высококачественному образованию и профессиональной подготовке для всех, в том числе для тех, кто находится в уязвимом положении", - указывается в декларации.
Международный медиацентр G20 - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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Вчера, 15:35
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
Журналист в международном медиацентре G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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Вчера, 16:42
 
В миреНью-ДелиНарендра МодиБольшая двадцаткаСаммит G20ИндияБангладеш
 
 
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