https://ria.ru/20230909/obrazovanie-1895210795.html

G20 стремится к обеспечению образования, доступного для уязвимых слоев

G20 стремится к обеспечению образования, доступного для уязвимых слоев - РИА Новости, 09.09.2023

G20 стремится к обеспечению образования, доступного для уязвимых слоев

Страны G20 стремятся обеспечить профессиональное высококачественное образование, в том числе для тех людей, которые находятся в уязвимом положении, говорится в... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T16:45

2023-09-09T16:45

2023-09-09T16:45

в мире

нью-дели

нарендра моди

большая двадцатка

саммит g20

индия

бангладеш

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Страны G20 стремятся обеспечить профессиональное высококачественное образование, в том числе для тех людей, которые находятся в уязвимом положении, говорится в декларации саммита G20 в Нью-Дели. "Мы стремимся к инклюзивному, справедливому, высококачественному образованию и профессиональной подготовке для всех, в том числе для тех, кто находится в уязвимом положении", - указывается в декларации. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

https://ria.ru/20230909/trud-1895199931.html

https://ria.ru/20230909/ustoychivost-1895210314.html

нью-дели

индия

бангладеш

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в мире, нью-дели, нарендра моди, большая двадцатка, саммит g20, индия, бангладеш