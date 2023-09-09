https://ria.ru/20230909/obrazovanie-1895210795.html
G20 стремится к обеспечению образования, доступного для уязвимых слоев
G20 стремится к обеспечению образования, доступного для уязвимых слоев - РИА Новости, 09.09.2023
G20 стремится к обеспечению образования, доступного для уязвимых слоев
Страны G20 стремятся обеспечить профессиональное высококачественное образование, в том числе для тех людей, которые находятся в уязвимом положении, говорится в... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T16:45
2023-09-09T16:45
2023-09-09T16:45
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саммит g20
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Страны G20 стремятся обеспечить профессиональное высококачественное образование, в том числе для тех людей, которые находятся в уязвимом положении, говорится в декларации саммита G20 в Нью-Дели. "Мы стремимся к инклюзивному, справедливому, высококачественному образованию и профессиональной подготовке для всех, в том числе для тех, кто находится в уязвимом положении", - указывается в декларации. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
https://ria.ru/20230909/trud-1895199931.html
https://ria.ru/20230909/ustoychivost-1895210314.html
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в мире, нью-дели, нарендра моди, большая двадцатка, саммит g20, индия, бангладеш
В мире, Нью-Дели, Нарендра Моди, Большая двадцатка, Саммит G20, Индия, Бангладеш
G20 стремится к обеспечению образования, доступного для уязвимых слоев
Страны G20 стремятся к обеспечению образования, доступного для уязвимых слоев