ВС России за неделю отбили 39 атак ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: ВС России за неделю отбили 39 атак ВСУ на Запорожском направлении
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на Запорожском направлении
Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ВСУ за неделю провели 39 атак на запорожском направлении у Работино и Вербового, все атаки были отбиты, противник потерял более 845 военнослужащих, 27 танков и бронемашин, включая британский танк Challenger и 25 автомобилей, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На запорожском направлении подразделения ВСУ в течение недели продолжали безуспешные попытки прорыва обороны российских войск в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. С этой целью противник 39 раз бросал в бой штурмовые отряды 46-й аэромобильной, 47-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад, а также 15-й бригады нацгвардии Украины", - сообщили в ведомстве.
По данным МО РФ, для поддержки наступательных действий ВСУ на данном направлении задействовали группировку артиллерии численностью до 360 орудий, из которых свыше 160 единиц - западного производства калибром 155-миллиметров.
"Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки противника отражены. В ходе ожесточенных боев на данном направлении уничтожено более 845-ти украинских военнослужащих, 27 танков и боевых бронированных машин, в том числе танк Challenger производства Великобритании и 25 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено 63 орудия полевой артиллерии противника. Только 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ за прошедшую неделю потеряла до 500 военнослужащих убитыми и раненными", - добавили в Минобороны.