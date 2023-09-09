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ВС России за неделю отбили 39 атак ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.09.2023
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12:59 09.09.2023 (обновлено: 13:14 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/oborona-1895170266.html
ВС России за неделю отбили 39 атак ВСУ на Запорожском направлении
ВС России за неделю отбили 39 атак ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.09.2023
ВС России за неделю отбили 39 атак ВСУ на Запорожском направлении
ВСУ за неделю провели 39 атак на запорожском направлении у Работино и Вербового, все атаки были отбиты, противник потерял более 845 военнослужащих, 27 танков и... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T12:59
2023-09-09T13:14
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ВСУ за неделю провели 39 атак на запорожском направлении у Работино и Вербового, все атаки были отбиты, противник потерял более 845 военнослужащих, 27 танков и бронемашин, включая британский танк Challenger и 25 автомобилей, сообщили в субботу в Минобороны России."На запорожском направлении подразделения ВСУ в течение недели продолжали безуспешные попытки прорыва обороны российских войск в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. С этой целью противник 39 раз бросал в бой штурмовые отряды 46-й аэромобильной, 47-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад, а также 15-й бригады нацгвардии Украины", - сообщили в ведомстве.По данным МО РФ, для поддержки наступательных действий ВСУ на данном направлении задействовали группировку артиллерии численностью до 360 орудий, из которых свыше 160 единиц - западного производства калибром 155-миллиметров."Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки противника отражены. В ходе ожесточенных боев на данном направлении уничтожено более 845-ти украинских военнослужащих, 27 танков и боевых бронированных машин, в том числе танк Challenger производства Великобритании и 25 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено 63 орудия полевой артиллерии противника. Только 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ за прошедшую неделю потеряла до 500 военнослужащих убитыми и раненными", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20230908/spetsoperatsiya-1895009554.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России за неделю отбили 39 атак ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВС России за неделю отбили 39 атак ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на Запорожском направлении
Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ВСУ за неделю провели 39 атак на запорожском направлении у Работино и Вербового, все атаки были отбиты, противник потерял более 845 военнослужащих, 27 танков и бронемашин, включая британский танк Challenger и 25 автомобилей, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На запорожском направлении подразделения ВСУ в течение недели продолжали безуспешные попытки прорыва обороны российских войск в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. С этой целью противник 39 раз бросал в бой штурмовые отряды 46-й аэромобильной, 47-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад, а также 15-й бригады нацгвардии Украины", - сообщили в ведомстве.
По данным МО РФ, для поддержки наступательных действий ВСУ на данном направлении задействовали группировку артиллерии численностью до 360 орудий, из которых свыше 160 единиц - западного производства калибром 155-миллиметров.
"Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки противника отражены. В ходе ожесточенных боев на данном направлении уничтожено более 845-ти украинских военнослужащих, 27 танков и боевых бронированных машин, в том числе танк Challenger производства Великобритании и 25 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено 63 орудия полевой артиллерии противника. Только 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ за прошедшую неделю потеряла до 500 военнослужащих убитыми и раненными", - добавили в Минобороны.
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