https://ria.ru/20230909/oborona-1895170266.html

ВС России за неделю отбили 39 атак ВСУ на Запорожском направлении

ВС России за неделю отбили 39 атак ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.09.2023

ВС России за неделю отбили 39 атак ВСУ на Запорожском направлении

ВСУ за неделю провели 39 атак на запорожском направлении у Работино и Вербового, все атаки были отбиты, противник потерял более 845 военнослужащих, 27 танков и... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T12:59

2023-09-09T12:59

2023-09-09T13:14

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ВСУ за неделю провели 39 атак на запорожском направлении у Работино и Вербового, все атаки были отбиты, противник потерял более 845 военнослужащих, 27 танков и бронемашин, включая британский танк Challenger и 25 автомобилей, сообщили в субботу в Минобороны России."На запорожском направлении подразделения ВСУ в течение недели продолжали безуспешные попытки прорыва обороны российских войск в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. С этой целью противник 39 раз бросал в бой штурмовые отряды 46-й аэромобильной, 47-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад, а также 15-й бригады нацгвардии Украины", - сообщили в ведомстве.По данным МО РФ, для поддержки наступательных действий ВСУ на данном направлении задействовали группировку артиллерии численностью до 360 орудий, из которых свыше 160 единиц - западного производства калибром 155-миллиметров."Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки противника отражены. В ходе ожесточенных боев на данном направлении уничтожено более 845-ти украинских военнослужащих, 27 танков и боевых бронированных машин, в том числе танк Challenger производства Великобритании и 25 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено 63 орудия полевой артиллерии противника. Только 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ за прошедшую неделю потеряла до 500 военнослужащих убитыми и раненными", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20230908/spetsoperatsiya-1895009554.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф