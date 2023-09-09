https://ria.ru/20230909/nyu-york-1895120073.html
В Нью-Йорке опознали еще двух жертв терактов 11 сентября
В Нью-Йорке опознали еще двух жертв терактов 11 сентября - РИА Новости, 09.09.2023
В Нью-Йорке опознали еще двух жертв терактов 11 сентября
Еще две жертвы терактов 11 сентября опознаны в Нью-Йорке, теперь число идентифицированных жертв атак на Всемирный торговый центр составляет 1649,... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T00:15
2023-09-09T00:15
2023-09-09T00:15
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Еще две жертвы терактов 11 сентября опознаны в Нью-Йорке, теперь число идентифицированных жертв атак на Всемирный торговый центр составляет 1649, соответствующее заявление опубликовано на сайте властей Нью-Йорка. "Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и главный судебно-медицинский эксперт Нью-Йорка Джейсон Грэм сегодня объявили о еще двух опознанных жертвах терактов 11 сентября во Всемирном торговом центре в 2001 году", - говорится в заявлении. Имя идентифицированных жертв, мужчины и женщины, не называются по просьбе их семей. Согласно заявлению, женщина и мужчина были опознаны благодаря ДНК-анализу их останков. Отмечается, что 1104 жертвы терактов в Нью-Йорке остаются неопознанными. Ранее две жертвы терактов 11 сентября были опознаны в Нью-Йорке в сентябре 2021 года. Угнанные террористами два пассажирских самолета 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44 человека.
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нью-йорк (город), вашингтон (штат), пенсильвания, министерство обороны сша, в мире
Нью-Йорк (город), Вашингтон (штат), Пенсильвания, Министерство обороны США, В мире
В Нью-Йорке опознали еще двух жертв терактов 11 сентября
В США опознали двух жертв атак на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года