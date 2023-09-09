https://ria.ru/20230909/neyroset-1895136017.html

В "Яндексе" рассказали о внедрении нейросети в свои продукты

В "Яндексе" рассказали о внедрении нейросети в свои продукты - РИА Новости, 09.09.2023

В "Яндексе" рассказали о внедрении нейросети в свои продукты

"Яндекс" активно внедряет нейросеть в свои продукты и планирует, чтобы уже в следующем году половина клиентов компании явно или неявно использовала нейросети,... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T07:10

2023-09-09T07:10

2023-09-09T07:10

россия

яндекс

алиса

технологии

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Яндекс" активно внедряет нейросеть в свои продукты и планирует, чтобы уже в следующем году половина клиентов компании явно или неявно использовала нейросети, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк. "Фронт работ большой, мы активно развиваем базовую технологию, но еще больше усилий прикладываем, чтобы встроить нейросети в наши основные продукты, в том числе в "Поиск", которым ежедневно пользуются десятки миллионов людей. Наша цель в следующем году, чтобы как минимум половина пользователей наших продуктов начала явно или неявно пользоваться нейросетями через них", - поделился Масюк. По его словам, сейчас текстовыми нейросетями в России активно пользуются около 5% людей, хотя бы раз ими пользовались еще 19%, остальные же три четверти населения ни разу не общались с искусственным интеллектом. Компания хочет, чтобы в будущем его использовал каждый. В мае этого года "Яндекс" добавил свою нейросеть нового поколения YandexGPT в виртуального помощника - теперь "Алиса" умеет писать тексты и предлагать идеи практически на уровне человека. За первые сутки работы ей воспользовались более 1 миллиона человек. В сентябре компания представила новую модель нейросети YandexGPT 2: она может решать больше задач и более точно отвечать на запросы пользователей.

https://ria.ru/20230905/sber-1894268119.html

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россия, яндекс, алиса, технологии