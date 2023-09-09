https://ria.ru/20230909/nato-1895222864.html

НАТО осталось существовать максимум 5-10 лет, считает экс-разведчик США

НАТО осталось существовать максимум 5-10 лет, считает экс-разведчик США - РИА Новости, 09.09.2023

НАТО осталось существовать максимум 5-10 лет, считает экс-разведчик США

Заявления о единстве НАТО не соответствуют действительности, альянсу осталось существовать максимум 5-10 лет, заявил в ходе конференции Института Шиллера... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T18:35

2023-09-09T18:35

2023-09-09T19:17

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НЬЮ-ЙОРК, 9 сен - РИА Новости. Заявления о единстве НАТО не соответствуют действительности, альянсу осталось существовать максимум 5-10 лет, заявил в ходе конференции Института Шиллера отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Он отметил, что США и Канаду мало интересует благополучие европейских членов НАТО. Вместе с тем, по его словам, НАТО сегодня является лишь инструментом распространения власти США - в том числе на Азиатско-тихоокеанский регион, который не имеет никакого отношения к безопасности европейского континента. Как полагает экс-разведчик, если бы США заботились о народах европейских членов НАТО, они бы не вынудили Европу отказаться от дешевых российских энергоносителей. "Мы уже создали точку разлома в Европе, сказав (в 2002 году накануне вторжения в Ирак), что есть те, кто с нами (в данном случае новая Европа, страны Балтии, Польша), и те, кто против нас (тогда это были Франция, Германия, Италия). Мы создали это разделение, и оно существует и сегодня", - сказал Риттер. В числе прочего он обратил внимание на ситуацию с Турцией, которая, будучи членом НАТО, выступала против расширения альянса за счет Швеции и Финляндии. Риттер также указал на опасения США, что в случае передачи Турции самолетов F-16 Анкара якобы может применить их против Греции. "Греция – член НАТО, Турция – член НАТО. Как вы можете говорить о единстве, если вы обеспокоены тем, что один член может применить оружие переданное вами против другого? НАТО не едино", - указал Риттер. "Факт в том, что НАТО провалившийся альянс. У него ограниченный срок существования. Представление о том, что НАТО просуществует еще 75 лет, смехотворно. НАТО еще повезет, если альянс просуществует еще пять, максимум 10 лет", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230908/nato-1895104682.html

https://ria.ru/20230907/konflikt-1894769217.html

https://ria.ru/20230907/ukraina-1894708186.html

сша

европа

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в мире, сша, скотт риттер, европа, турция, нато, f-16