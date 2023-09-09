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Памфилова оценила возможное участие НАТО в наблюдении за выборами - РИА Новости, 09.09.2023
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11:47 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/nato-1895162370.html
Памфилова оценила возможное участие НАТО в наблюдении за выборами
Памфилова оценила возможное участие НАТО в наблюдении за выборами - РИА Новости, 09.09.2023
Памфилова оценила возможное участие НАТО в наблюдении за выборами
Представители НАТО воюют с Россией не только поставкой оружия, но и информационно, поэтому приглашать их принять участие в наблюдении за ходом голосования не... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T11:47
2023-09-09T11:47
единый день голосования в россии — 2023
элла памфилова
россия
нато
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Представители НАТО воюют с Россией не только поставкой оружия, но и информационно, поэтому приглашать их принять участие в наблюдении за ходом голосования не имеет смысла, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова. "Когда представители НАТО, которые посредством поставки оружия практически с нами воюют, не только оружием воюют, еще и пытаются информационно воевать с нами. Когда они заявляют, что проводимые выборы (в России) — это фикция..., (то) приглашать их лично, чтобы они ознакомились с ходом голосования, бесполезно", - сказала Памфилова в ходе брифинга о ходе голосования на выборах 2023 года. Глава ЦИК еще раз подчеркнула, что нужно отказаться от приглашения представителей НАТО принять участие в наблюдении за выборами лично, "учитывая их агрессивный курс", потому что так или иначе они могли бы отправить "своих посланцев, свои прикормленные СМИ", чтобы те сами ознакомились с тем, что на самом деле происходит. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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единый день голосования в россии — 2023, элла памфилова, россия, нато
Единый день голосования в России — 2023, Элла Памфилова, Россия, НАТО
Памфилова оценила возможное участие НАТО в наблюдении за выборами

Памфилова: бесполезно приглашать представителей НАТО наблюдать за выборами в РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Представители НАТО воюют с Россией не только поставкой оружия, но и информационно, поэтому приглашать их принять участие в наблюдении за ходом голосования не имеет смысла, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
"Когда представители НАТО, которые посредством поставки оружия практически с нами воюют, не только оружием воюют, еще и пытаются информационно воевать с нами. Когда они заявляют, что проводимые выборы (в России) — это фикция..., (то) приглашать их лично, чтобы они ознакомились с ходом голосования, бесполезно", - сказала Памфилова в ходе брифинга о ходе голосования на выборах 2023 года.
Глава ЦИК еще раз подчеркнула, что нужно отказаться от приглашения представителей НАТО принять участие в наблюдении за выборами лично, "учитывая их агрессивный курс", потому что так или иначе они могли бы отправить "своих посланцев, свои прикормленные СМИ", чтобы те сами ознакомились с тем, что на самом деле происходит.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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Единый день голосования в России — 2023Элла ПамфиловаРоссияНАТО
 
 
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