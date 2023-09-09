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Данные о нарушениях на выборах в Подмосковье не поступали, заявили в СПЧ - РИА Новости, 09.09.2023
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21:56 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/narusheniya-1895243278.html
Данные о нарушениях на выборах в Подмосковье не поступали, заявили в СПЧ
Данные о нарушениях на выборах в Подмосковье не поступали, заявили в СПЧ - РИА Новости, 09.09.2023
Данные о нарушениях на выборах в Подмосковье не поступали, заявили в СПЧ
В правоохранительные органы не поступало заявлений о нарушениях в ходе выборов в Подмосковье, сообщила председатель совета при губернаторе Московской области по РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T21:56
2023-09-09T21:56
московская область (подмосковье)
мытищи
единый день голосования в россии — 2023
долгопрудный
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В правоохранительные органы не поступало заявлений о нарушениях в ходе выборов в Подмосковье, сообщила председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Марина Юденич. "В социальных сетях также проскакивала информация о каких-то людях, которые наблюдали за членами избирательных комиссий, и ещё другие истории, но в правоохранительные органы ни одного заявления не поступило... Поэтому по двум этим обращениям мы констатируем отсутствие нарушений и полагаем, что это чисто информационная такая история получилась", - заявила Юденич журналистам. По её словам, во второй день голосования, 9 сентября, обнаружены два нарушения. По информации одного из членов комиссии в Долгопрудном, утром на избирательном участке печати на одной из урн были повреждены, об этом свидетель написал в сети. В Мытищах член избиркома от одной из партий утверждала, что на подмосковном участке голосовали люди с московской пропиской. Однако по этим предполагаемым нарушениям заявления в избирком Московской области или в правоохранительные органы не поступали. "Пожалуйста, когда вы полагаете, что каким-то образом нарушен закон, нарушены ваши права в ходе избирательного процесса, первое, что вы должны сделать - это написать заявление либо в правоохранительные органы, либо в избирательную комиссию, потому что в обратном случае зафиксировать факт будет крайне сложно", - отметила Юденич.
https://ria.ru/20230909/golosovanie-1895236039.html
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московская область (подмосковье)
мытищи
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московская область (подмосковье), мытищи, единый день голосования в россии — 2023, долгопрудный
Московская область (Подмосковье), Мытищи, Единый день голосования в России — 2023, Долгопрудный
Данные о нарушениях на выборах в Подмосковье не поступали, заявили в СПЧ

СПЧ: данные о нарушениях на выборах в Подмосковье не поступали

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Единый день голосования
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В правоохранительные органы не поступало заявлений о нарушениях в ходе выборов в Подмосковье, сообщила председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Марина Юденич.
«
"В социальных сетях также проскакивала информация о каких-то людях, которые наблюдали за членами избирательных комиссий, и ещё другие истории, но в правоохранительные органы ни одного заявления не поступило... Поэтому по двум этим обращениям мы констатируем отсутствие нарушений и полагаем, что это чисто информационная такая история получилась", - заявила Юденич журналистам.
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По её словам, во второй день голосования, 9 сентября, обнаружены два нарушения. По информации одного из членов комиссии в Долгопрудном, утром на избирательном участке печати на одной из урн были повреждены, об этом свидетель написал в сети. В Мытищах член избиркома от одной из партий утверждала, что на подмосковном участке голосовали люди с московской пропиской. Однако по этим предполагаемым нарушениям заявления в избирком Московской области или в правоохранительные органы не поступали.
«
"Пожалуйста, когда вы полагаете, что каким-то образом нарушен закон, нарушены ваши права в ходе избирательного процесса, первое, что вы должны сделать - это написать заявление либо в правоохранительные органы, либо в избирательную комиссию, потому что в обратном случае зафиксировать факт будет крайне сложно", - отметила Юденич.
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