https://ria.ru/20230909/narusheniya-1895197221.html
Наблюдатели прокомментировали сообщения о нарушениях на выборах
Наблюдатели прокомментировали сообщения о нарушениях на выборах - РИА Новости, 09.09.2023
Наблюдатели прокомментировали сообщения о нарушениях на выборах
Подавляющее большинство обращений избирателей к наблюдателям по регионам России носят информационный характер, а большинство сообщений о нарушениях не... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T15:20
2023-09-09T15:20
2023-09-09T15:20
единый день голосования в россии — 2023
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895170672_0:100:3285:1948_1920x0_80_0_0_7b74c591b57dc071c2b036b459447862.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подавляющее большинство обращений избирателей к наблюдателям по регионам России носят информационный характер, а большинство сообщений о нарушениях не подтвердились после проверки, заявили РИА новости наблюдатели. "Ситуация на утро второго дня голосования спокойная. К нам поступило чуть более 7,5 тыс. сообщений (за 8 и 9 сентября). Около 90% сообщений носят информационный характер. Все сообщения пристально изучаются нами", - сказал руководитель мониторингово-экспертного центра "Группа 32" Роман Коломойцев. По словам руководителя рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, большинство из сообщений, которые касались нарушений в ходе избирательного процесса, не подтвердились. "У нас подавляющее большинство информации, которая была о нарушениях, после проверки не подтвердилась... В ряде случаев люди говорят о нарушениях, которые с юридической точки зрения не являются нарушениями", - подчеркнул он, добавив, что большинство обращений носят консультативный характер. Наблюдатели охарактеризовали текущий день выборов как "спокойный", сообщил Григорьев. "За исключением обстрелов в новых регионах, все проходит стандартно", - пояснил он. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230909/putin-1895168252.html
https://ria.ru/20230909/nablyudatel-1895194707.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895170672_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_dddba7887813c1a6d9ab0f4346184148.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования в россии — 2023, россия
Единый день голосования в России — 2023, Россия
Наблюдатели прокомментировали сообщения о нарушениях на выборах
Наблюдатели: большинство сообщений о нарушениях на выборах в РФ не подтвердились
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подавляющее большинство обращений избирателей к наблюдателям по регионам России носят информационный характер, а большинство сообщений о нарушениях не подтвердились после проверки, заявили РИА новости наблюдатели.
"Ситуация на утро второго дня голосования спокойная. К нам поступило чуть более 7,5 тыс. сообщений (за 8 и 9 сентября). Около 90% сообщений носят информационный характер. Все сообщения пристально изучаются нами", - сказал руководитель мониторингово-экспертного центра "Группа 32" Роман Коломойцев.
По словам руководителя рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева
, большинство из сообщений, которые касались нарушений в ходе избирательного процесса, не подтвердились.
"У нас подавляющее большинство информации, которая была о нарушениях, после проверки не подтвердилась... В ряде случаев люди говорят о нарушениях, которые с юридической точки зрения не являются нарушениями", - подчеркнул он, добавив, что большинство обращений носят консультативный характер.
Путин проголосовал на выборах мэра Москвы
Наблюдатели охарактеризовали текущий день выборов как "спокойный", сообщил Григорьев.
"За исключением обстрелов в новых регионах, все проходит стандартно", - пояснил он.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы
по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях
.
Наблюдатель из Африки выразил восхищение выборами в Херсонской области