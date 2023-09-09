https://ria.ru/20230909/narusheniya-1895197221.html

Наблюдатели прокомментировали сообщения о нарушениях на выборах

Наблюдатели прокомментировали сообщения о нарушениях на выборах - РИА Новости, 09.09.2023

Наблюдатели прокомментировали сообщения о нарушениях на выборах

Подавляющее большинство обращений избирателей к наблюдателям по регионам России носят информационный характер, а большинство сообщений о нарушениях не... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T15:20

2023-09-09T15:20

2023-09-09T15:20

единый день голосования в россии — 2023

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подавляющее большинство обращений избирателей к наблюдателям по регионам России носят информационный характер, а большинство сообщений о нарушениях не подтвердились после проверки, заявили РИА новости наблюдатели. "Ситуация на утро второго дня голосования спокойная. К нам поступило чуть более 7,5 тыс. сообщений (за 8 и 9 сентября). Около 90% сообщений носят информационный характер. Все сообщения пристально изучаются нами", - сказал руководитель мониторингово-экспертного центра "Группа 32" Роман Коломойцев. По словам руководителя рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, большинство из сообщений, которые касались нарушений в ходе избирательного процесса, не подтвердились. "У нас подавляющее большинство информации, которая была о нарушениях, после проверки не подтвердилась... В ряде случаев люди говорят о нарушениях, которые с юридической точки зрения не являются нарушениями", - подчеркнул он, добавив, что большинство обращений носят консультативный характер. Наблюдатели охарактеризовали текущий день выборов как "спокойный", сообщил Григорьев. "За исключением обстрелов в новых регионах, все проходит стандартно", - пояснил он. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230909/putin-1895168252.html

https://ria.ru/20230909/nablyudatel-1895194707.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, россия