https://ria.ru/20230909/narusheniya-1895159452.html

Обращения о возможных нарушениях в агитации тщательно проверяют, заявил ЦИК

Обращения о возможных нарушениях в агитации тщательно проверяют, заявил ЦИК - РИА Новости, 09.09.2023

Обращения о возможных нарушениях в агитации тщательно проверяют, заявил ЦИК

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что в ЦИК поступило 20 обращений по вопросам агитации, 18 из них о возможных нарушениях,... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T11:25

2023-09-09T11:25

2023-09-09T11:25

политика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

элла памфилова

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что в ЦИК поступило 20 обращений по вопросам агитации, 18 из них о возможных нарушениях, все они тщательно и оперативно проверяются. "Всего по вопросам агитации к нам поступило 20 обращений, 18 из которых содержат информацию о возможных нарушениях. Все они тщательно проверяются, там, где надо, оперативно мы вмешиваемся", - сообщила Памфилова в ходе брифинга. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230909/vybory-1895149828.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023