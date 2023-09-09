https://ria.ru/20230909/narusheniya-1895159452.html
Обращения о возможных нарушениях в агитации тщательно проверяют, заявил ЦИК
Обращения о возможных нарушениях в агитации тщательно проверяют, заявил ЦИК - РИА Новости, 09.09.2023
Обращения о возможных нарушениях в агитации тщательно проверяют, заявил ЦИК
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что в ЦИК поступило 20 обращений по вопросам агитации, 18 из них о возможных нарушениях,... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T11:25
2023-09-09T11:25
2023-09-09T11:25
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
элла памфилова
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что в ЦИК поступило 20 обращений по вопросам агитации, 18 из них о возможных нарушениях, все они тщательно и оперативно проверяются. "Всего по вопросам агитации к нам поступило 20 обращений, 18 из которых содержат информацию о возможных нарушениях. Все они тщательно проверяются, там, где надо, оперативно мы вмешиваемся", - сообщила Памфилова в ходе брифинга. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230909/vybory-1895149828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Элла Памфилова, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
Обращения о возможных нарушениях в агитации тщательно проверяют, заявил ЦИК
ЦИК: все 18 обращений о возможных нарушениях в агитации тщательно проверяют