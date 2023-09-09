Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на Украине нашли в водоеме британского наемника со связанными руками - РИА Новости, 09.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:47 09.09.2023 (обновлено: 03:29 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/naemnik-1895121514.html
СМИ: на Украине нашли в водоеме британского наемника со связанными руками
СМИ: на Украине нашли в водоеме британского наемника со связанными руками - РИА Новости, 09.09.2023
СМИ: на Украине нашли в водоеме британского наемника со связанными руками
МИД Великобритании сообщил о гибели еще одного британского наемника на Украине, его тело нашли в водоеме со связанными руками, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T00:47
2023-09-09T03:29
специальная военная операция на украине
россия
украина
великобритания
владимир путин
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855023452_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_a5212fba1ac5469fb4d9b8ee43fad092.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. МИД Великобритании сообщил о гибели еще одного британского наемника на Украине, его тело нашли в водоеме со связанными руками, сообщает телеканал Sky News."Мы предоставляем помощь семье британца, который умер на Украине", - приводит телеканал слова представителя МИД. Речь идет о Джордане Чедвике из графства Ланкашир, который ранее служил в шотландской гвардии.По информации Sky News, Чедвик отправился на Украину, чтобы вступить на службу в "интернациональный легион". Его нашли мертвым в водоеме со связанными за спиной руками.По данным Daily Record, семья наемника узнала о его гибели 26 июня, его тело доставили на родину 7 августа. Расследование причин смерти Чедвика запланировано на февраль.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230831/ukraina-1893434932.html
https://ria.ru/20230822/poslanie-1891420935.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855023452_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_443b64a8343f941cf909de1ee2232fff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, великобритания, владимир путин, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Великобритания, Владимир Путин, НАТО, В мире
СМИ: на Украине нашли в водоеме британского наемника со связанными руками

Sky News: На Украине наемника из Британии нашли в водоеме со связанными руками

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМедик и раненый украинский военный
Медик и раненый украинский военный - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Медик и раненый украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. МИД Великобритании сообщил о гибели еще одного британского наемника на Украине, его тело нашли в водоеме со связанными руками, сообщает телеканал Sky News.
«
"Мы предоставляем помощь семье британца, который умер на Украине", - приводит телеканал слова представителя МИД.
Речь идет о Джордане Чедвике из графства Ланкашир, который ранее служил в шотландской гвардии.
По информации Sky News, Чедвик отправился на Украину, чтобы вступить на службу в "интернациональный легион". Его нашли мертвым в водоеме со связанными за спиной руками.
По данным Daily Record, семья наемника узнала о его гибели 26 июня, его тело доставили на родину 7 августа. Расследование причин смерти Чедвика запланировано на февраль.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
На Украине погиб британский наемник, воевавший на стороне Киева
31 августа, 16:39
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Украинские солдаты внутри самоходной гаубицы М109 - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Наемник из США оставил перед гибелью странное послание
22 августа, 05:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВеликобританияВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала