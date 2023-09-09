https://ria.ru/20230909/naemnik-1895121514.html
СМИ: на Украине нашли в водоеме британского наемника со связанными руками
СМИ: на Украине нашли в водоеме британского наемника со связанными руками - РИА Новости, 09.09.2023
СМИ: на Украине нашли в водоеме британского наемника со связанными руками
МИД Великобритании сообщил о гибели еще одного британского наемника на Украине, его тело нашли в водоеме со связанными руками, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T00:47
2023-09-09T00:47
2023-09-09T03:29
специальная военная операция на украине
россия
украина
великобритания
владимир путин
нато
в мире
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. МИД Великобритании сообщил о гибели еще одного британского наемника на Украине, его тело нашли в водоеме со связанными руками, сообщает телеканал Sky News."Мы предоставляем помощь семье британца, который умер на Украине", - приводит телеканал слова представителя МИД. Речь идет о Джордане Чедвике из графства Ланкашир, который ранее служил в шотландской гвардии.По информации Sky News, Чедвик отправился на Украину, чтобы вступить на службу в "интернациональный легион". Его нашли мертвым в водоеме со связанными за спиной руками.По данным Daily Record, семья наемника узнала о его гибели 26 июня, его тело доставили на родину 7 августа. Расследование причин смерти Чедвика запланировано на февраль.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230831/ukraina-1893434932.html
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россия, украина, великобритания, владимир путин, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Великобритания, Владимир Путин, НАТО, В мире
СМИ: на Украине нашли в водоеме британского наемника со связанными руками
Sky News: На Украине наемника из Британии нашли в водоеме со связанными руками