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Наблюдатель из Италии не увидел "оккупации" в ЛНР - РИА Новости, 09.09.2023
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11:45 09.09.2023 (обновлено: 14:50 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/nablyudatel-1895161980.html
Наблюдатель из Италии не увидел "оккупации" в ЛНР
Наблюдатель из Италии не увидел "оккупации" в ЛНР - РИА Новости, 09.09.2023
Наблюдатель из Италии не увидел "оккупации" в ЛНР
Наблюдатель на выборах из Италии Витто Гриттани, присутствующий в Луганской Народной Республике, заявил, что не увидел никакой якобы "оккупации", о чем... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T11:45
2023-09-09T14:50
в мире
италия
луганская народная республика
россия
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Наблюдатель на выборах из Италии Витто Гриттани, присутствующий в Луганской Народной Республике, заявил, что не увидел никакой якобы "оккупации", о чем постоянно заявляют в западных СМИ, и добавил, что голосование проходит спокойно, нарушений нет."Мы вчера посетили ряд избирательных участков. Процесс голосования происходил абсолютно спокойно, очень быстро. Мы не заметили и не выявили никаких нарушений, более того сам город и жизнь, которая кипит в городе, она говорит о том, что здесь речь не идет ни о какой оккупации, военной оккупации, о которой говоря у нас и соответственно все, что мы вчера здесь увидели, не соответствует тому, что нам говорили", - сказал наблюдатель в ходе пресс-конференции.Он добавил, что, приехав в качестве наблюдателей на выборах в ЛНР, иностранцы не нарушают ни одну норму международного права."Приехав сюда, мы не нарушили ни одной нормы международного права. Соответственно, возможно, для Украины мы, с их точки зрения, нарушили что-то, приехав сюда... Но это их точка зрения, у нас другая точка зрения, мы ничего не нарушили, поэтому абсолютно никаких страхов и никаких угроз в нашем отношении, потому что нет никаких нарушений", - сказал наблюдатель.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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в мире, италия, луганская народная республика, россия, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
В мире, Италия, Луганская Народная Республика, Россия, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
Наблюдатель из Италии не увидел "оккупации" в ЛНР

Наблюдатель из Италии не увидел "оккупации в ЛНР", о которой говорит Запад

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления на избирательном участке в ЛНР
Мужчина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления на избирательном участке в ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мужчина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления на избирательном участке в ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Наблюдатель на выборах из Италии Витто Гриттани, присутствующий в Луганской Народной Республике, заявил, что не увидел никакой якобы "оккупации", о чем постоянно заявляют в западных СМИ, и добавил, что голосование проходит спокойно, нарушений нет.
«
"Мы вчера посетили ряд избирательных участков. Процесс голосования происходил абсолютно спокойно, очень быстро. Мы не заметили и не выявили никаких нарушений, более того сам город и жизнь, которая кипит в городе, она говорит о том, что здесь речь не идет ни о какой оккупации, военной оккупации, о которой говоря у нас и соответственно все, что мы вчера здесь увидели, не соответствует тому, что нам говорили", - сказал наблюдатель в ходе пресс-конференции.
Он добавил, что, приехав в качестве наблюдателей на выборах в ЛНР, иностранцы не нарушают ни одну норму международного права.
"Приехав сюда, мы не нарушили ни одной нормы международного права. Соответственно, возможно, для Украины мы, с их точки зрения, нарушили что-то, приехав сюда... Но это их точка зрения, у нас другая точка зрения, мы ничего не нарушили, поэтому абсолютно никаких страхов и никаких угроз в нашем отношении, потому что нет никаких нарушений", - сказал наблюдатель.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Люди голосуют на выборах - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
В "Единой России" назвали самые активные на выборах регионы
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В миреИталияЛуганская Народная РеспубликаРоссияГосдума РФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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