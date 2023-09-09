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Собянин назвал главное преимущество МЦД-4 - РИА Новости, 09.09.2023
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14:21 09.09.2023 (обновлено: 18:42 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/mtsd-4-1895183055.html
Собянин назвал главное преимущество МЦД-4
Собянин назвал главное преимущество МЦД-4 - РИА Новости, 09.09.2023
Собянин назвал главное преимущество МЦД-4
Четвертый Московский центральный диаметр является самым интегрированным с другими видами транспорта из всех МЦД, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T14:21
2023-09-09T18:42
россия
москва
владимир путин
московское центральное кольцо (мцк)
сергей собянин
экономика
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Четвертый Московский центральный диаметр является самым интегрированным с другими видами транспорта из всех МЦД, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Президент РФ Владимир Путин и Собянин в субботу по видеосвязи запустили пассажирское движение по четвертому Московскому центральному диаметру. Собянин доложил президенту, что для диаметра проложили 100 километров дополнительных путей, и еще 50 реконструировали, также построили десятки инженерных сооружений, среди них мосты, эстакады, тоннели. "Построили до 24 московских вокзалов, то есть это не просто станции, не просто платформы, это полноценные вокзалы, интегрированные с другими видами транспорта. И это, пожалуй, на сегодняшний день самый интегрированный для метро и других видов транспорта МЦД", - доложил Собянин президенту РФ, отметив, что на диаметре 38 вариантов пересадок на метро, МЦК и другие диаметры. Четвёртый диаметр МЦД-4 объединил разрозненные Калужское и Нижегородское направления МЖД в сквозной маршрут, который проходит через столицу с запада на восток. Самый протяженный (86 километров) диаметр связал семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савёловский, Рижский и Белорусский.
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россия, москва, владимир путин, московское центральное кольцо (мцк), сергей собянин, экономика
Россия, Москва, Владимир Путин, Московское центральное кольцо (МЦК), Сергей Собянин, Экономика
Собянин назвал главное преимущество МЦД-4

Путин и Собянин открыли четвертый диаметр МЦД

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия движения по МЦД-4
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия движения по МЦД-4 - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия движения по МЦД-4
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Четвертый Московский центральный диаметр является самым интегрированным с другими видами транспорта из всех МЦД, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Президент РФ Владимир Путин и Собянин в субботу по видеосвязи запустили пассажирское движение по четвертому Московскому центральному диаметру.
Собянин доложил президенту, что для диаметра проложили 100 километров дополнительных путей, и еще 50 реконструировали, также построили десятки инженерных сооружений, среди них мосты, эстакады, тоннели.
«
"Построили до 24 московских вокзалов, то есть это не просто станции, не просто платформы, это полноценные вокзалы, интегрированные с другими видами транспорта. И это, пожалуй, на сегодняшний день самый интегрированный для метро и других видов транспорта МЦД", - доложил Собянин президенту РФ, отметив, что на диаметре 38 вариантов пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.
Четвёртый диаметр МЦД-4 объединил разрозненные Калужское и Нижегородское направления МЖД в сквозной маршрут, который проходит через столицу с запада на восток.
Самый протяженный (86 километров) диаметр связал семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савёловский, Рижский и Белорусский.
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РоссияМоскваВладимир ПутинМосковское центральное кольцо (МЦК)Сергей СобянинЭкономика
 
 
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