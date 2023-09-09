https://ria.ru/20230909/mtsd-4-1895183055.html

Собянин назвал главное преимущество МЦД-4

Собянин назвал главное преимущество МЦД-4 - РИА Новости, 09.09.2023

Собянин назвал главное преимущество МЦД-4

Четвертый Московский центральный диаметр является самым интегрированным с другими видами транспорта из всех МЦД, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T14:21

2023-09-09T14:21

2023-09-09T18:42

россия

москва

владимир путин

московское центральное кольцо (мцк)

сергей собянин

экономика

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Четвертый Московский центральный диаметр является самым интегрированным с другими видами транспорта из всех МЦД, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Президент РФ Владимир Путин и Собянин в субботу по видеосвязи запустили пассажирское движение по четвертому Московскому центральному диаметру. Собянин доложил президенту, что для диаметра проложили 100 километров дополнительных путей, и еще 50 реконструировали, также построили десятки инженерных сооружений, среди них мосты, эстакады, тоннели. "Построили до 24 московских вокзалов, то есть это не просто станции, не просто платформы, это полноценные вокзалы, интегрированные с другими видами транспорта. И это, пожалуй, на сегодняшний день самый интегрированный для метро и других видов транспорта МЦД", - доложил Собянин президенту РФ, отметив, что на диаметре 38 вариантов пересадок на метро, МЦК и другие диаметры. Четвёртый диаметр МЦД-4 объединил разрозненные Калужское и Нижегородское направления МЖД в сквозной маршрут, который проходит через столицу с запада на восток. Самый протяженный (86 километров) диаметр связал семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савёловский, Рижский и Белорусский.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, владимир путин, московское центральное кольцо (мцк), сергей собянин, экономика