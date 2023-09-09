https://ria.ru/20230909/most-1895241454.html

Движение по поврежденному участку Крымского моста запустят 15 сентября

Движение по поврежденному участку Крымского моста запустят 15 сентября - РИА Новости, 09.09.2023

Движение по поврежденному участку Крымского моста запустят 15 сентября

Движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T21:26

2023-09-09T21:26

2023-09-09T21:26

республика крым

марат хуснуллин

крымский мост

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 1"."Сегодня мы работаем в круглосуточном режиме, я думаю, что 15 сентября по разрушенной части поедем. Потому что полностью завершили установку на проектную отметку пролетного строения. То есть мост уже есть, теперь на нем нужно положить асфальт, сделать освещение, барьерные (ограждения), разметку сделать", - сказал Хуснуллин.Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Сейчас движение автотранспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления.

https://ria.ru/20230909/most-1895126522.html

республика крым

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика крым, марат хуснуллин, крымский мост, россия, следственный комитет россии (ск рф)