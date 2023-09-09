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Движение по поврежденному участку Крымского моста запустят 15 сентября - РИА Новости, 09.09.2023
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21:26 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/most-1895241454.html
Движение по поврежденному участку Крымского моста запустят 15 сентября
Движение по поврежденному участку Крымского моста запустят 15 сентября - РИА Новости, 09.09.2023
Движение по поврежденному участку Крымского моста запустят 15 сентября
Движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T21:26
2023-09-09T21:26
республика крым
марат хуснуллин
крымский мост
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 1".&quot;Сегодня мы работаем в круглосуточном режиме, я думаю, что 15 сентября по разрушенной части поедем. Потому что полностью завершили установку на проектную отметку пролетного строения. То есть мост уже есть, теперь на нем нужно положить асфальт, сделать освещение, барьерные (ограждения), разметку сделать&quot;, - сказал Хуснуллин.Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Сейчас движение автотранспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления.
https://ria.ru/20230909/most-1895126522.html
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республика крым, марат хуснуллин, крымский мост, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Республика Крым, Марат Хуснуллин, Крымский мост, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Движение по поврежденному участку Крымского моста запустят 15 сентября

Хуснуллин: движение по поврежденному участку Крымского моста откроют 15 сентября

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 1".
«

"Сегодня мы работаем в круглосуточном режиме, я думаю, что 15 сентября по разрушенной части поедем. Потому что полностью завершили установку на проектную отметку пролетного строения. То есть мост уже есть, теперь на нем нужно положить асфальт, сделать освещение, барьерные (ограждения), разметку сделать", - сказал Хуснуллин.

Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Сейчас движение автотранспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления.
Автомобиль едет по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей
Вчера, 02:46
 
Республика КрымМарат ХуснуллинКрымский мостРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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