В Москве в День города проходит парад трамваев и музыкальные фестивали
В Москве в День города проходят парид трамваев, музфестивали и активности
Парад трамваев в День города Москвы
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости, Дарья Алтухова. В Москве в субботу проходит первый день празднования 876-летия столицы. Москвичи встречают аплодисментами парад трамваев, катаются на бесплатных аттракционах и зажигательно танцуют на фестивалях под любимые хиты.
КРАСОЧНЫЙ ПАРАД ТРАМВАЕВ
В трамвайном депо имени Н.Э. Баумана москвичи встречают праздничный парад трамваев. Ажиотаж большой. Взрослые и дети стоят на трамвайных путях и препятствуют проезду автомобилей. Через некоторое время сотрудники московского департамента транспорта и правоохранительных органов регулируют ситуацию.
Москвич Денис рассказывает, что, по его мнению, парад трамваев - отличный способ узнать историю Москвы через транспорт.
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"Это не просто мероприятие, это настоящее шоу! Впечатляющие и яркие трамваи, праздничная атмосфера", - делится Денис.
Всего в параде участвует 11 трамваев. Москвичи смогли воочию увидеть моторный вагон типа "Ф" (Фонарный) с прицепом "нюрнбергского типа", который перевозил пассажиров в дореволюционное время, а также поезд "Коломенский моторный", который можно было увидеть в фильмах "Покровские ворота" и "Место встречи изменить нельзя". Кроме того, в параде участвует знаменитый вагон "Татра Т2" - чехословацкий трамвай, перевозивший москвичей в послевоенное время. Зрители встречают парад аплодисментами, а также машут водителям и пассажирам.
Житель столицы Дмитрий признается, что ходит на парад трамваев каждый год.
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"Я всегда жду этого мероприятия с нетерпением. Это один из ярких символов московского Дня города", - говорит он.
В это же время по Москве-реке проходит красивый парад судов. Более 50 речных теплоходов, начиная с классического "Москвича" и заканчивая современными и роскошными круизными лайнерами, проходят через весь исторический центр столицы. Этот парад особенный, так как впервые в нем принимают участие речные электросуда.
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Флаги ко Дню города на Крымском мосту в Москве.
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Флаги ко Дню города на Крымском мосту в Москве.
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ВДНХ
На ВДНХ сердца юных и взрослых москвичей покоряют бесплатные аттракционы. Все выстраиваются в длинные очереди в ожидании возможности повеселиться. Так, например, очередь на аттракцион "Астродром" достигает около 50 человек, на "Лунный экспресс" - более 150 человек. Однако очереди двигаются достаточно быстро, так как в среднем один запуск аттракциона занимает от 3 до 5 минут. Волонтеры ВДНХ регулируют поток желающих прокатиться, поэтому давки не наблюдается.
Многодетная москвичка Анна признается, что стоит в очереди уже довольно долго, однако веселье детей того стоит.
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"Мы ожидали, что очередь на аттракционы будет длинной, но это того стоит. Ведь в этот День города атмосфера праздника делает ожидание даже веселым", - сказала Анна.
У фонтана "Дружба народов" на "Территории юных героев" гостей встречают аниматоры, также там установлена огромная классная доска. Посетителям предлагают оставить свое поздравление и слова благодарности учителям. Акция проводится в рамках Года педагога и наставника. На этой же площадке москвичи присоединяются к мастер-классам по сборке и росписи деревянного конструктора, изготовлению калейдоскопа, украшению сумок из ткани.
Москвичка Екатерина рассказывает, что ее дочке очень понравилось создавать калейдоскоп.
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"Диана была в восторге от создания калейдоскопа. Это было увлекательное и обучающее занятие для нее", - делится Екатерина.
На колесо обозрения "Солнце Москвы" также наблюдается длинная очередь. Однако на территории, прилегающей к аттракциону, есть чем заняться. Так взрослые могут посмотреть на балетное шоу, а дети принять участие в шоу мыльных пузырей и аквагриме.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПрогулочные речные трамвайчики флотилии "Рэдиссон" во время парада судов на Москве-реке в честь Дня города.
Прогулочные речные трамвайчики флотилии "Рэдиссон" во время парада судов на Москве-реке в честь Дня города.
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© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПрогулочный теплоход во время парада судов на Москве-реке в честь Дня города.
Прогулочный теплоход во время парада судов на Москве-реке в честь Дня города.
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© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПрогулочный теплоход во время парада судов на Москве-реке в честь Дня города.
Прогулочный теплоход во время парада судов на Москве-реке в честь Дня города.
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Прогулочные речные трамвайчики флотилии "Рэдиссон" во время парада судов на Москве-реке в честь Дня города.
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Прогулочный теплоход во время парада судов на Москве-реке в честь Дня города.
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Прогулочный теплоход во время парада судов на Москве-реке в честь Дня города.
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ПАРК ГОРЬКОГО
В Парке Горького в атмосферу праздника посетителей погружают фанфары, которые встречают их за главной аркой. В глубине парка размещается множество шатров с различными мастер-классами, в основном для детей. Взрослые гости слушают концерты симфонических оркестров и танцуют под DJ-сеты. Активные москвичи и подростки попробуют себя в зоне скейтбординга и BMX.
Посетительница парка Ольга выражает удивление.
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"Не ожидала, что в Парке Горького в День города будет так много интересных активностей. Порадовало", - говорит Ольга.
Напротив Парка горького в Музеоне на "Движ фестивале" для гостей выступают музыкальные звезды разной величины. Москвичи празднуют День города зажигательными танцами под самые любимые хиты.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкУчастники независимого уличного оркестра духовых инструментов под руководством Дмитрия Сапарина "Tinto Brass Band" во время выступления на юбилейном 10-м фестивале "Театральный марш" в саду "Эрмитаж" в Москве
Участники независимого уличного оркестра духовых инструментов под руководством Дмитрия Сапарина "Tinto Brass Band" во время выступления на юбилейном 10-м фестивале "Театральный марш" в саду "Эрмитаж" в Москве
В центре города много гуляющих, люди неспешно гуляют по Тверской улице и близлежащим переулкам. Особенный ажиотаж на Манежной площади и на Площади революции. Люди толпами иду по направлению к Красной площади и обратно, фотографируются на фоне праздничных конструкций и цветочных композиций фестиваля "Цветочный джем", расположенных на площади, напротив памятника Жукову.
День города в столице продлится и в воскресенье. Гостей по-прежнему будет ждать большая развлекательная программа: крупнейший концерт в Лужниках, парад поездов на БКЛ, различные мастер-классы, экскурсии, детские активности и музыкальные фестивали.