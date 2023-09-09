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В Москве в День города проходит парад трамваев и музыкальные фестивали - РИА Новости, 09.09.2023
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18:39 09.09.2023 (обновлено: 20:44 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/moskva-1895223094.html
В Москве в День города проходит парад трамваев и музыкальные фестивали
В Москве в День города проходит парад трамваев и музыкальные фестивали - РИА Новости, 09.09.2023
В Москве в День города проходит парад трамваев и музыкальные фестивали
В Москве в субботу проходит первый день празднования 876-летия столицы. Москвичи встречают аплодисментами парад трамваев, катаются на бесплатных аттракционах и... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T18:39
2023-09-09T20:44
общество
москва
день города москвы
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости, Дарья Алтухова. В Москве в субботу проходит первый день празднования 876-летия столицы. Москвичи встречают аплодисментами парад трамваев, катаются на бесплатных аттракционах и зажигательно танцуют на фестивалях под любимые хиты. КРАСОЧНЫЙ ПАРАД ТРАМВАЕВ В трамвайном депо имени Н.Э. Баумана москвичи встречают праздничный парад трамваев. Ажиотаж большой. Взрослые и дети стоят на трамвайных путях и препятствуют проезду автомобилей. Через некоторое время сотрудники московского департамента транспорта и правоохранительных органов регулируют ситуацию. Москвич Денис рассказывает, что, по его мнению, парад трамваев - отличный способ узнать историю Москвы через транспорт. "Это не просто мероприятие, это настоящее шоу! Впечатляющие и яркие трамваи, праздничная атмосфера", - делится Денис. Всего в параде участвует 11 трамваев. Москвичи смогли воочию увидеть моторный вагон типа "Ф" (Фонарный) с прицепом "нюрнбергского типа", который перевозил пассажиров в дореволюционное время, а также поезд "Коломенский моторный", который можно было увидеть в фильмах "Покровские ворота" и "Место встречи изменить нельзя". Кроме того, в параде участвует знаменитый вагон "Татра Т2" - чехословацкий трамвай, перевозивший москвичей в послевоенное время. Зрители встречают парад аплодисментами, а также машут водителям и пассажирам. Житель столицы Дмитрий признается, что ходит на парад трамваев каждый год. "Я всегда жду этого мероприятия с нетерпением. Это один из ярких символов московского Дня города", - говорит он. В это же время по Москве-реке проходит красивый парад судов. Более 50 речных теплоходов, начиная с классического "Москвича" и заканчивая современными и роскошными круизными лайнерами, проходят через весь исторический центр столицы. Этот парад особенный, так как впервые в нем принимают участие речные электросуда. ВДНХ На ВДНХ сердца юных и взрослых москвичей покоряют бесплатные аттракционы. Все выстраиваются в длинные очереди в ожидании возможности повеселиться. Так, например, очередь на аттракцион "Астродром" достигает около 50 человек, на "Лунный экспресс" - более 150 человек. Однако очереди двигаются достаточно быстро, так как в среднем один запуск аттракциона занимает от 3 до 5 минут. Волонтеры ВДНХ регулируют поток желающих прокатиться, поэтому давки не наблюдается. Многодетная москвичка Анна признается, что стоит в очереди уже довольно долго, однако веселье детей того стоит. "Мы ожидали, что очередь на аттракционы будет длинной, но это того стоит. Ведь в этот День города атмосфера праздника делает ожидание даже веселым", - сказала Анна. У фонтана "Дружба народов" на "Территории юных героев" гостей встречают аниматоры, также там установлена огромная классная доска. Посетителям предлагают оставить свое поздравление и слова благодарности учителям. Акция проводится в рамках Года педагога и наставника. На этой же площадке москвичи присоединяются к мастер-классам по сборке и росписи деревянного конструктора, изготовлению калейдоскопа, украшению сумок из ткани. Москвичка Екатерина рассказывает, что ее дочке очень понравилось создавать калейдоскоп. "Диана была в восторге от создания калейдоскопа. Это было увлекательное и обучающее занятие для нее", - делится Екатерина. На колесо обозрения "Солнце Москвы" также наблюдается длинная очередь. Однако на территории, прилегающей к аттракциону, есть чем заняться. Так взрослые могут посмотреть на балетное шоу, а дети принять участие в шоу мыльных пузырей и аквагриме. ПАРК ГОРЬКОГО В Парке Горького в атмосферу праздника посетителей погружают фанфары, которые встречают их за главной аркой. В глубине парка размещается множество шатров с различными мастер-классами, в основном для детей. Взрослые гости слушают концерты симфонических оркестров и танцуют под DJ-сеты. Активные москвичи и подростки попробуют себя в зоне скейтбординга и BMX. Посетительница парка Ольга выражает удивление. "Не ожидала, что в Парке Горького в День города будет так много интересных активностей. Порадовало", - говорит Ольга. Напротив Парка горького в Музеоне на "Движ фестивале" для гостей выступают музыкальные звезды разной величины. Москвичи празднуют День города зажигательными танцами под самые любимые хиты. В центре города много гуляющих, люди неспешно гуляют по Тверской улице и близлежащим переулкам. Особенный ажиотаж на Манежной площади и на Площади революции. Люди толпами иду по направлению к Красной площади и обратно, фотографируются на фоне праздничных конструкций и цветочных композиций фестиваля "Цветочный джем", расположенных на площади, напротив памятника Жукову. День города в столице продлится и в воскресенье. Гостей по-прежнему будет ждать большая развлекательная программа: крупнейший концерт в Лужниках, парад поездов на БКЛ, различные мастер-классы, экскурсии, детские активности и музыкальные фестивали.
https://ria.ru/20230909/putin-1895167963.html
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общество, москва, день города москвы, городское хозяйство москвы
Общество, Москва, День города Москвы, Городское хозяйство Москвы
В Москве в День города проходит парад трамваев и музыкальные фестивали

В Москве в День города проходят парид трамваев, музфестивали и активности

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПарад трамваев в День города Москвы
Парад трамваев в День города Москвы - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Парад трамваев в День города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости, Дарья Алтухова. В Москве в субботу проходит первый день празднования 876-летия столицы. Москвичи встречают аплодисментами парад трамваев, катаются на бесплатных аттракционах и зажигательно танцуют на фестивалях под любимые хиты.

КРАСОЧНЫЙ ПАРАД ТРАМВАЕВ

В трамвайном депо имени Н.Э. Баумана москвичи встречают праздничный парад трамваев. Ажиотаж большой. Взрослые и дети стоят на трамвайных путях и препятствуют проезду автомобилей. Через некоторое время сотрудники московского департамента транспорта и правоохранительных органов регулируют ситуацию.
Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Поздравление Путина москвичам с Днем города
Вчера, 13:27
Москвич Денис рассказывает, что, по его мнению, парад трамваев - отличный способ узнать историю Москвы через транспорт.
«
"Это не просто мероприятие, это настоящее шоу! Впечатляющие и яркие трамваи, праздничная атмосфера", - делится Денис.
Всего в параде участвует 11 трамваев. Москвичи смогли воочию увидеть моторный вагон типа "Ф" (Фонарный) с прицепом "нюрнбергского типа", который перевозил пассажиров в дореволюционное время, а также поезд "Коломенский моторный", который можно было увидеть в фильмах "Покровские ворота" и "Место встречи изменить нельзя". Кроме того, в параде участвует знаменитый вагон "Татра Т2" - чехословацкий трамвай, перевозивший москвичей в послевоенное время. Зрители встречают парад аплодисментами, а также машут водителям и пассажирам.
Житель столицы Дмитрий признается, что ходит на парад трамваев каждый год.
«
"Я всегда жду этого мероприятия с нетерпением. Это один из ярких символов московского Дня города", - говорит он.
В это же время по Москве-реке проходит красивый парад судов. Более 50 речных теплоходов, начиная с классического "Москвича" и заканчивая современными и роскошными круизными лайнерами, проходят через весь исторический центр столицы. Этот парад особенный, так как впервые в нем принимают участие речные электросуда.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПраздничная инсталляция ко Дню города в Москве.
Украшение Москвы ко Дню города
Праздничная инсталляция ко Дню города в Москве.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
1 из 4
© АГН "Москва" / Мобильный репортОформление столицы к празднованию Дня города.
Оформление столицы к празднованию Дня города
Оформление столицы к празднованию Дня города.
© АГН "Москва" / Мобильный репорт
2 из 4
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкФлаги ко Дню города на Крымском мосту в Москве.
Флаги ко Дню города на Крымском мосту в Москве
Флаги ко Дню города на Крымском мосту в Москве.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПраздничная инсталляция ко Дню города в Москве.
Праздничная инсталляция ко Дню города в Москве
Праздничная инсталляция ко Дню города в Москве.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
4 из 4
Праздничная инсталляция ко Дню города в Москве.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
1 из 4
Оформление столицы к празднованию Дня города.
© АГН "Москва" / Мобильный репорт
2 из 4
Флаги ко Дню города на Крымском мосту в Москве.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
3 из 4
Праздничная инсталляция ко Дню города в Москве.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
4 из 4

ВДНХ

На ВДНХ сердца юных и взрослых москвичей покоряют бесплатные аттракционы. Все выстраиваются в длинные очереди в ожидании возможности повеселиться. Так, например, очередь на аттракцион "Астродром" достигает около 50 человек, на "Лунный экспресс" - более 150 человек. Однако очереди двигаются достаточно быстро, так как в среднем один запуск аттракциона занимает от 3 до 5 минут. Волонтеры ВДНХ регулируют поток желающих прокатиться, поэтому давки не наблюдается.
Многодетная москвичка Анна признается, что стоит в очереди уже довольно долго, однако веселье детей того стоит.
«
"Мы ожидали, что очередь на аттракционы будет длинной, но это того стоит. Ведь в этот День города атмосфера праздника делает ожидание даже веселым", - сказала Анна.
У фонтана "Дружба народов" на "Территории юных героев" гостей встречают аниматоры, также там установлена огромная классная доска. Посетителям предлагают оставить свое поздравление и слова благодарности учителям. Акция проводится в рамках Года педагога и наставника. На этой же площадке москвичи присоединяются к мастер-классам по сборке и росписи деревянного конструктора, изготовлению калейдоскопа, украшению сумок из ткани.
Москвичка Екатерина рассказывает, что ее дочке очень понравилось создавать калейдоскоп.
«
"Диана была в восторге от создания калейдоскопа. Это было увлекательное и обучающее занятие для нее", - делится Екатерина.
На колесо обозрения "Солнце Москвы" также наблюдается длинная очередь. Однако на территории, прилегающей к аттракциону, есть чем заняться. Так взрослые могут посмотреть на балетное шоу, а дети принять участие в шоу мыльных пузырей и аквагриме.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПрогулочные речные трамвайчики флотилии "Рэдиссон" во время парада судов на Москве-реке в честь Дня города.
Парад судов на Москве-реке в честь Дня города
Прогулочные речные трамвайчики флотилии "Рэдиссон" во время парада судов на Москве-реке в честь Дня города.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПрогулочный теплоход во время парада судов на Москве-реке в честь Дня города.
Прогулочный теплоход во время парада судов на Москве-реке в честь Дня города
Прогулочный теплоход во время парада судов на Москве-реке в честь Дня города.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПрогулочный теплоход во время парада судов на Москве-реке в честь Дня города.
Парад судов на Москве-реке в честь Дня города
Прогулочный теплоход во время парада судов на Москве-реке в честь Дня города.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
3 из 3
Прогулочные речные трамвайчики флотилии "Рэдиссон" во время парада судов на Москве-реке в честь Дня города.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
1 из 3
Прогулочный теплоход во время парада судов на Москве-реке в честь Дня города.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
2 из 3
Прогулочный теплоход во время парада судов на Москве-реке в честь Дня города.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
3 из 3

ПАРК ГОРЬКОГО

В Парке Горького в атмосферу праздника посетителей погружают фанфары, которые встречают их за главной аркой. В глубине парка размещается множество шатров с различными мастер-классами, в основном для детей. Взрослые гости слушают концерты симфонических оркестров и танцуют под DJ-сеты. Активные москвичи и подростки попробуют себя в зоне скейтбординга и BMX.
Посетительница парка Ольга выражает удивление.
«
"Не ожидала, что в Парке Горького в День города будет так много интересных активностей. Порадовало", - говорит Ольга.
Напротив Парка горького в Музеоне на "Движ фестивале" для гостей выступают музыкальные звезды разной величины. Москвичи празднуют День города зажигательными танцами под самые любимые хиты.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкУчастники независимого уличного оркестра духовых инструментов под руководством Дмитрия Сапарина "Tinto Brass Band" во время выступления на юбилейном 10-м фестивале "Театральный марш" в саду "Эрмитаж" в Москве
Участники независимого уличного оркестра духовых инструментов под руководством Дмитрия Сапарина Tinto Brass Band во время выступления на юбилейном 10-м фестивале Театральный марш в саду Эрмитаж в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Участники независимого уличного оркестра духовых инструментов под руководством Дмитрия Сапарина "Tinto Brass Band" во время выступления на юбилейном 10-м фестивале "Театральный марш" в саду "Эрмитаж" в Москве
В центре города много гуляющих, люди неспешно гуляют по Тверской улице и близлежащим переулкам. Особенный ажиотаж на Манежной площади и на Площади революции. Люди толпами иду по направлению к Красной площади и обратно, фотографируются на фоне праздничных конструкций и цветочных композиций фестиваля "Цветочный джем", расположенных на площади, напротив памятника Жукову.
День города в столице продлится и в воскресенье. Гостей по-прежнему будет ждать большая развлекательная программа: крупнейший концерт в Лужниках, парад поездов на БКЛ, различные мастер-классы, экскурсии, детские активности и музыкальные фестивали.
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия движения по новым дорогам и по четвертому Московскому центральному диаметру - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Собянин поздравил москвичей с Днем города
Вчера, 14:56
 
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