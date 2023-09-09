https://ria.ru/20230909/moskva-1895199148.html
Путин поздравил москвичей с Днем города
Путин поздравил москвичей с Днем города - РИА Новости, 09.09.2023
Путин поздравил москвичей с Днем города
Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города, отметив, что неповторимая в своей красоте столица всегда устремлена в будущее и олицетворяет все... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T15:31
2023-09-09T15:31
2023-09-09T15:54
владимир путин
день города москвы
москва
общество
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города, отметив, что неповторимая в своей красоте столица всегда устремлена в будущее и олицетворяет все самое яркое, талантливое, передовое. "Неповторимая в своей красоте и древней величавости, наша столица неизменно устремлена в будущее и по праву олицетворяет всё самое яркое, талантливое, передовое, впечатляет бурным, динамичным развитием, несмолкающим ритмом огромного, амбициозного мегаполиса, воодушевляет своей созидательной энергией и, конечно, поистине безграничными возможностями", - сказал Путин на праздничном концерте по случаю дня города в Зарядье.Он добавил, что Москва всегда задаёт максимально высокие ориентиры, и отметил заслуги столичного правительства, которое интенсивно работает на всех направлениях."Столица успешно решает сложнейшие задачи. За пять лет объёмы её промышленного производства выросли в два раза. Ближайшая задача – создать заделы для развития перспективных технологий, которые определят будущий облик экономики не только столичной агломерации, но и всей страны", - сказал Путин.Важно продолжить и социально значимые проекты, добавил он. "Тысячи москвичей ждут переезда из старых пятиэтажек. Также необходимо, не снижая темп, работать над повышением качества медицинской помощи", - уточнил президент.Необходимо создавать и современную образовательную среду для подрастающего поколения, сказал Путин. "В Москве много для этого сделано, во многом она является примером для других регионов страны. Но предстоит сделать еще больше, мы с Сергеем Семеновичем (Собяниным - ред.) об этом постоянно говорим", - отметил президент.Он пожелал мэру Москвы и всей команде удачи, пообещал поддерживать добрые начинания в интересах жителей столицы.
https://ria.ru/20230909/putin-1895167963.html
https://ria.ru/20230909/moskva-1895167730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, день города москвы, москва, общество
Владимир Путин, День города Москвы, Москва, Общество
Путин поздравил москвичей с Днем города
Путин: Москва всегда устремлена в будущее и олицетворяет все самое яркое
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города, отметив, что неповторимая в своей красоте столица всегда устремлена в будущее и олицетворяет все самое яркое, талантливое, передовое.
"Неповторимая в своей красоте и древней величавости, наша столица неизменно устремлена в будущее и по праву олицетворяет всё самое яркое, талантливое, передовое, впечатляет бурным, динамичным развитием, несмолкающим ритмом огромного, амбициозного мегаполиса, воодушевляет своей созидательной энергией и, конечно, поистине безграничными возможностями", - сказал Путин на праздничном концерте по случаю дня города в Зарядье.
Он добавил, что Москва
всегда задаёт максимально высокие ориентиры, и отметил заслуги столичного правительства, которое интенсивно работает на всех направлениях.
"Столица успешно решает сложнейшие задачи. За пять лет объёмы её промышленного производства выросли в два раза. Ближайшая задача – создать заделы для развития перспективных технологий, которые определят будущий облик экономики не только столичной агломерации, но и всей страны", - сказал Путин.
Поздравление Путина москвичам с Днем города
Важно продолжить и социально значимые проекты, добавил он. "Тысячи москвичей ждут переезда из старых пятиэтажек. Также необходимо, не снижая темп, работать над повышением качества медицинской помощи", - уточнил президент.
Необходимо создавать и современную образовательную среду для подрастающего поколения, сказал Путин. "В Москве много для этого сделано, во многом она является примером для других регионов страны. Но предстоит сделать еще больше, мы с Сергеем Семеновичем (Собяниным - ред.) об этом постоянно говорим", - отметил президент.
Он пожелал мэру Москвы и всей команде удачи, пообещал поддерживать добрые начинания в интересах жителей столицы.
Путин и Собянин открыли новые транспортные артерии в Москве