https://ria.ru/20230909/moskva-1895199148.html

Путин поздравил москвичей с Днем города

Путин поздравил москвичей с Днем города - РИА Новости, 09.09.2023

Путин поздравил москвичей с Днем города

Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города, отметив, что неповторимая в своей красоте столица всегда устремлена в будущее и олицетворяет все... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T15:31

2023-09-09T15:31

2023-09-09T15:54

владимир путин

день города москвы

москва

общество

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города, отметив, что неповторимая в своей красоте столица всегда устремлена в будущее и олицетворяет все самое яркое, талантливое, передовое. "Неповторимая в своей красоте и древней величавости, наша столица неизменно устремлена в будущее и по праву олицетворяет всё самое яркое, талантливое, передовое, впечатляет бурным, динамичным развитием, несмолкающим ритмом огромного, амбициозного мегаполиса, воодушевляет своей созидательной энергией и, конечно, поистине безграничными возможностями", - сказал Путин на праздничном концерте по случаю дня города в Зарядье.Он добавил, что Москва всегда задаёт максимально высокие ориентиры, и отметил заслуги столичного правительства, которое интенсивно работает на всех направлениях."Столица успешно решает сложнейшие задачи. За пять лет объёмы её промышленного производства выросли в два раза. Ближайшая задача – создать заделы для развития перспективных технологий, которые определят будущий облик экономики не только столичной агломерации, но и всей страны", - сказал Путин.Важно продолжить и социально значимые проекты, добавил он. "Тысячи москвичей ждут переезда из старых пятиэтажек. Также необходимо, не снижая темп, работать над повышением качества медицинской помощи", - уточнил президент.Необходимо создавать и современную образовательную среду для подрастающего поколения, сказал Путин. "В Москве много для этого сделано, во многом она является примером для других регионов страны. Но предстоит сделать еще больше, мы с Сергеем Семеновичем (Собяниным - ред.) об этом постоянно говорим", - отметил президент.Он пожелал мэру Москвы и всей команде удачи, пообещал поддерживать добрые начинания в интересах жителей столицы.

https://ria.ru/20230909/putin-1895167963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, день города москвы, москва, общество