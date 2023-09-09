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Путин поздравил москвичей с Днем города - РИА Новости, 09.09.2023
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15:31 09.09.2023 (обновлено: 15:54 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/moskva-1895199148.html
Путин поздравил москвичей с Днем города
Путин поздравил москвичей с Днем города - РИА Новости, 09.09.2023
Путин поздравил москвичей с Днем города
Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города, отметив, что неповторимая в своей красоте столица всегда устремлена в будущее и олицетворяет все... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T15:31
2023-09-09T15:54
владимир путин
день города москвы
москва
общество
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города, отметив, что неповторимая в своей красоте столица всегда устремлена в будущее и олицетворяет все самое яркое, талантливое, передовое. "Неповторимая в своей красоте и древней величавости, наша столица неизменно устремлена в будущее и по праву олицетворяет всё самое яркое, талантливое, передовое, впечатляет бурным, динамичным развитием, несмолкающим ритмом огромного, амбициозного мегаполиса, воодушевляет своей созидательной энергией и, конечно, поистине безграничными возможностями", - сказал Путин на праздничном концерте по случаю дня города в Зарядье.Он добавил, что Москва всегда задаёт максимально высокие ориентиры, и отметил заслуги столичного правительства, которое интенсивно работает на всех направлениях."Столица успешно решает сложнейшие задачи. За пять лет объёмы её промышленного производства выросли в два раза. Ближайшая задача – создать заделы для развития перспективных технологий, которые определят будущий облик экономики не только столичной агломерации, но и всей страны", - сказал Путин.Важно продолжить и социально значимые проекты, добавил он. "Тысячи москвичей ждут переезда из старых пятиэтажек. Также необходимо, не снижая темп, работать над повышением качества медицинской помощи", - уточнил президент.Необходимо создавать и современную образовательную среду для подрастающего поколения, сказал Путин. "В Москве много для этого сделано, во многом она является примером для других регионов страны. Но предстоит сделать еще больше, мы с Сергеем Семеновичем (Собяниным - ред.) об этом постоянно говорим", - отметил президент.Он пожелал мэру Москвы и всей команде удачи, пообещал поддерживать добрые начинания в интересах жителей столицы.
https://ria.ru/20230909/putin-1895167963.html
https://ria.ru/20230909/moskva-1895167730.html
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владимир путин, день города москвы, москва, общество
Владимир Путин, День города Москвы, Москва, Общество
Путин поздравил москвичей с Днем города

Путин: Москва всегда устремлена в будущее и олицетворяет все самое яркое

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города, отметив, что неповторимая в своей красоте столица всегда устремлена в будущее и олицетворяет все самое яркое, талантливое, передовое.
"Неповторимая в своей красоте и древней величавости, наша столица неизменно устремлена в будущее и по праву олицетворяет всё самое яркое, талантливое, передовое, впечатляет бурным, динамичным развитием, несмолкающим ритмом огромного, амбициозного мегаполиса, воодушевляет своей созидательной энергией и, конечно, поистине безграничными возможностями", - сказал Путин на праздничном концерте по случаю дня города в Зарядье.
Он добавил, что Москва всегда задаёт максимально высокие ориентиры, и отметил заслуги столичного правительства, которое интенсивно работает на всех направлениях.
"Столица успешно решает сложнейшие задачи. За пять лет объёмы её промышленного производства выросли в два раза. Ближайшая задача – создать заделы для развития перспективных технологий, которые определят будущий облик экономики не только столичной агломерации, но и всей страны", - сказал Путин.
Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Поздравление Путина москвичам с Днем города
Вчера, 13:27
Важно продолжить и социально значимые проекты, добавил он. "Тысячи москвичей ждут переезда из старых пятиэтажек. Также необходимо, не снижая темп, работать над повышением качества медицинской помощи", - уточнил президент.
Необходимо создавать и современную образовательную среду для подрастающего поколения, сказал Путин. "В Москве много для этого сделано, во многом она является примером для других регионов страны. Но предстоит сделать еще больше, мы с Сергеем Семеновичем (Собяниным - ред.) об этом постоянно говорим", - отметил президент.
Он пожелал мэру Москвы и всей команде удачи, пообещал поддерживать добрые начинания в интересах жителей столицы.
Путин и Собянин на открытии новых транспортных артерий Москвы - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Путин и Собянин открыли новые транспортные артерии в Москве
Вчера, 12:56
 
Владимир ПутинДень города МосквыМоскваОбщество
 
 
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