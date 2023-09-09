https://ria.ru/20230909/moskva-1895167730.html

Путин и Собянин открыли новые транспортные артерии в Москве

Путин и Собянин открыли новые транспортные артерии в Москве - РИА Новости, 09.09.2023

Путин и Собянин открыли новые транспортные артерии в Москве

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи открыли несколько новых транспортных артерий в столице. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T12:56

2023-09-09T12:56

2023-09-09T15:20

москва

владимир путин

сергей собянин

россия

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи открыли несколько новых транспортных артерий в столице."Хочу обратиться ко всем участникам сегодняшних мероприятий, они, безусловно, впечатляющие. Сегодня сделан еще один очень серьезный шаг в развитии московского транспортного узла. Все, что сделано сегодня, идет на благо развития Москвы, Подмосковья и всех людей, которые живут в этом регионе, приезжают в этот регион, речь идет о миллионах людей — это без всякого преувеличения", — сказал глава государства.Путин и Собянин запустили движение по проспекту Багратиона, Южному участку Московского скоростного диаметра (МСД) и по четвертому Московскому центральному диаметру. Благодаря этим транспортным развязкам, добавил он, улучшатся логистика, условия жизни горожан и гостей региона. Путин также отметил, что это серьезный шаг для экономики.По его словам, строительство новых магистралей и развязок позволило, по сути, сформировать новый дорожный каркас Москвы. Также уже удалось превзойти намеченные в 2010 году планы развития транспортного комплекса столицы.Проспект Багратиона станет северным дублером Кутузовского проспекта.Шестиполосная магистраль длиной около десяти километров проходит от делового центра "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Новая трасса улучшит транспортное обслуживание 700 тысяч москвичей и сотен тысяч жителей Подмосковья, время в пути сократится в среднем до 30 минут.Южный участок МСД проходит от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД.В середине августа Собянин сообщил о завершении монтажа эстакад на первом участке южного направления Московского скоростного диаметра. Этот транспортный узел свяжет Третье транспортное кольцо, МСД и улицу Пруд-Ключики. По словам мэра, эстакады разгрузят участок Третьего кольца от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и снимут нагрузку на Волгоградский проспект, шоссе Энтузиастов, Нижегородскую улицу и Третье транспортное кольцо.Московский скоростной диаметр — самый протяженный в России, его длина составляет 68 километров.Год назад, 10 сентября 2022-го, Путин и Собянин открыли движение по основному участку МСД протяженностью около 40 километров: от входа в город федеральной трассы М-11 (Бусиновская развязка) на севере до Косинской эстакады с перспективой выхода на строящуюся федеральную трассу М-12 на востоке Москвы. В сентябре этого года завершились работы по соединению основного участка МСД со строящейся федеральной трассой М-12 "Восток" (Москва — Нижний Новгород — Казань) в районах Косино-Ухтомский и Некрасовка, а также строительство Южного участка МСД от шоссе Энтузиастов до МКАД.Четвертый Московский центральный диаметр проходит от Апрелевки до Железнодорожного, а также связывает семь центральных ж/д вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.Длина линии наземного метро — 86 километров, на ней расположены 37 остановочных пунктов. Пассажирам МЦД-4 доступны бесплатные пересадки на метро, МЦК и другие диаметры. Московские центральные диаметры — это линии наземного метро. Сейчас действуют уже три таких диаметра, пассажирское движение поездов на третьей линии, которая связала Зеленоград с подмосковным Раменским, запустили 17 августа. В Москве 9 и 10 сентября отмечают День города. В этом году столице исполнилось 876 лет.

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https://ria.ru/20230907/sobyanin-1894807225.html

https://ria.ru/20230905/mtsd-1894403312.html

https://ria.ru/20230908/m-12-1895024662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин и Собянин на открытии новых транспортных артерий Москвы Путин и Собянин на открытии новых транспортных артерий Москвы 2023-09-09T12:56 true PT20M18S

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Максим Зубков

москва, владимир путин, сергей собянин, россия