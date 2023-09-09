Рейтинг@Mail.ru
Путин и Собянин открыли новые транспортные артерии в Москве - РИА Новости, 09.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 09.09.2023 (обновлено: 15:20 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/moskva-1895167730.html
Путин и Собянин открыли новые транспортные артерии в Москве
Путин и Собянин открыли новые транспортные артерии в Москве - РИА Новости, 09.09.2023
Путин и Собянин открыли новые транспортные артерии в Москве
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи открыли несколько новых транспортных артерий в столице. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T12:56
2023-09-09T15:20
москва
владимир путин
сергей собянин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895175386_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b2f0cc8d3fdf07af7097d0928d2ca361.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи открыли несколько новых транспортных артерий в столице."Хочу обратиться ко всем участникам сегодняшних мероприятий, они, безусловно, впечатляющие. Сегодня сделан еще один очень серьезный шаг в развитии московского транспортного узла. Все, что сделано сегодня, идет на благо развития Москвы, Подмосковья и всех людей, которые живут в этом регионе, приезжают в этот регион, речь идет о миллионах людей — это без всякого преувеличения", — сказал глава государства.Путин и Собянин запустили движение по проспекту Багратиона, Южному участку Московского скоростного диаметра (МСД) и по четвертому Московскому центральному диаметру. Благодаря этим транспортным развязкам, добавил он, улучшатся логистика, условия жизни горожан и гостей региона. Путин также отметил, что это серьезный шаг для экономики.По его словам, строительство новых магистралей и развязок позволило, по сути, сформировать новый дорожный каркас Москвы. Также уже удалось превзойти намеченные в 2010 году планы развития транспортного комплекса столицы.Проспект Багратиона станет северным дублером Кутузовского проспекта.Шестиполосная магистраль длиной около десяти километров проходит от делового центра "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Новая трасса улучшит транспортное обслуживание 700 тысяч москвичей и сотен тысяч жителей Подмосковья, время в пути сократится в среднем до 30 минут.Южный участок МСД проходит от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД.В середине августа Собянин сообщил о завершении монтажа эстакад на первом участке южного направления Московского скоростного диаметра. Этот транспортный узел свяжет Третье транспортное кольцо, МСД и улицу Пруд-Ключики. По словам мэра, эстакады разгрузят участок Третьего кольца от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и снимут нагрузку на Волгоградский проспект, шоссе Энтузиастов, Нижегородскую улицу и Третье транспортное кольцо.Московский скоростной диаметр — самый протяженный в России, его длина составляет 68 километров.Год назад, 10 сентября 2022-го, Путин и Собянин открыли движение по основному участку МСД протяженностью около 40 километров: от входа в город федеральной трассы М-11 (Бусиновская развязка) на севере до Косинской эстакады с перспективой выхода на строящуюся федеральную трассу М-12 на востоке Москвы. В сентябре этого года завершились работы по соединению основного участка МСД со строящейся федеральной трассой М-12 "Восток" (Москва — Нижний Новгород — Казань) в районах Косино-Ухтомский и Некрасовка, а также строительство Южного участка МСД от шоссе Энтузиастов до МКАД.Четвертый Московский центральный диаметр проходит от Апрелевки до Железнодорожного, а также связывает семь центральных ж/д вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.Длина линии наземного метро — 86 километров, на ней расположены 37 остановочных пунктов. Пассажирам МЦД-4 доступны бесплатные пересадки на метро, МЦК и другие диаметры. Московские центральные диаметры — это линии наземного метро. Сейчас действуют уже три таких диаметра, пассажирское движение поездов на третьей линии, которая связала Зеленоград с подмосковным Раменским, запустили 17 августа. В Москве 9 и 10 сентября отмечают День города. В этом году столице исполнилось 876 лет.
https://ria.ru/20230301/infrastruktura-1855119600.html
https://ria.ru/20230908/infrastruktura-1895026573.html
https://ria.ru/20230907/sobyanin-1894807225.html
https://ria.ru/20230905/mtsd-1894403312.html
https://ria.ru/20230908/m-12-1895024662.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин и Собянин на открытии новых транспортных артерий Москвы
Путин и Собянин на открытии новых транспортных артерий Москвы
2023-09-09T12:56
true
PT20M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895175386_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f582cb78d6b48555a4a7b64518b0db6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир путин, сергей собянин, россия
Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин, Россия
Путин и Собянин открыли новые транспортные артерии в Москве

Путин и Собянин открыли три новые транспортные артерии в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи открыли несколько новых транспортных артерий в столице.
«
"Хочу обратиться ко всем участникам сегодняшних мероприятий, они, безусловно, впечатляющие. Сегодня сделан еще один очень серьезный шаг в развитии московского транспортного узла. Все, что сделано сегодня, идет на благо развития Москвы, Подмосковья и всех людей, которые живут в этом регионе, приезжают в этот регион, речь идет о миллионах людей — это без всякого преувеличения", — сказал глава государства.
Путин и Собянин запустили движение по проспекту Багратиона, Южному участку Московского скоростного диаметра (МСД) и по четвертому Московскому центральному диаметру.
Благодаря этим транспортным развязкам, добавил он, улучшатся логистика, условия жизни горожан и гостей региона. Путин также отметил, что это серьезный шаг для экономики.
Вход на станцию Зюзино Большой кольцевой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Московские власти успешно развивают инфраструктуру, заявил Путин
1 марта, 14:34
По его словам, строительство новых магистралей и развязок позволило, по сути, сформировать новый дорожный каркас Москвы. Также уже удалось превзойти намеченные в 2010 году планы развития транспортного комплекса столицы.
Проспект Багратиона станет северным дублером Кутузовского проспекта.
Шестиполосная магистраль длиной около десяти километров проходит от делового центра "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Новая трасса улучшит транспортное обслуживание 700 тысяч москвичей и сотен тысяч жителей Подмосковья, время в пути сократится в среднем до 30 минут.
Президент РФ Владимир Путин на церемония открытия в режиме видеоконференции северного направления московского скоростного диаметра, участков автомобильной дороги М-12 Восток от Москвы до Арзамаса и южного обхода Арзамаса - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Путин заявил об огромных планах по развитию инфраструктуры
8 сентября, 15:57
Южный участок МСД проходит от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД.
В середине августа Собянин сообщил о завершении монтажа эстакад на первом участке южного направления Московского скоростного диаметра. Этот транспортный узел свяжет Третье транспортное кольцо, МСД и улицу Пруд-Ключики. По словам мэра, эстакады разгрузят участок Третьего кольца от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и снимут нагрузку на Волгоградский проспект, шоссе Энтузиастов, Нижегородскую улицу и Третье транспортное кольцо.
Московский скоростной диаметр — самый протяженный в России, его длина составляет 68 километров.
Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии станции Физтех Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Собянин открыл три новые станции метро
7 сентября, 17:23
Год назад, 10 сентября 2022-го, Путин и Собянин открыли движение по основному участку МСД протяженностью около 40 километров: от входа в город федеральной трассы М-11 (Бусиновская развязка) на севере до Косинской эстакады с перспективой выхода на строящуюся федеральную трассу М-12 на востоке Москвы. В сентябре этого года завершились работы по соединению основного участка МСД со строящейся федеральной трассой М-12 "Восток" (Москва — Нижний Новгород — Казань) в районах Косино-Ухтомский и Некрасовка, а также строительство Южного участка МСД от шоссе Энтузиастов до МКАД.
Четвертый Московский центральный диаметр проходит от Апрелевки до Железнодорожного, а также связывает семь центральных ж/д вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.
Длина линии наземного метро — 86 километров, на ней расположены 37 остановочных пунктов. Пассажирам МЦД-4 доступны бесплатные пересадки на метро, МЦК и другие диаметры.
Станция Крюково третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Собянин заявил, что территорию вблизи четырех станций МЦД-3 благоустроят
5 сентября, 20:15
Московские центральные диаметры — это линии наземного метро. Сейчас действуют уже три таких диаметра, пассажирское движение поездов на третьей линии, которая связала Зеленоград с подмосковным Раменским, запустили 17 августа.
В Москве 9 и 10 сентября отмечают День города. В этом году столице исполнилось 876 лет.
Путин открывает движение на участке трассы М-12 Восток от Москвы до Арзамаса - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Путин запустил движение по участку М-12 от Москвы до Арзамаса
8 сентября, 15:51
 
МоскваВладимир ПутинСергей СобянинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала