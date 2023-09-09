https://ria.ru/20230909/moskva-1895120506.html
В нескольких округах Москвы временно изменится схема движения транспорта
В нескольких округах Москвы временно изменится схема движения транспорта - РИА Новости, 09.09.2023
В нескольких округах Москвы временно изменится схема движения транспорта
Схема движения транспорта в нескольких округах Москвы временно изменится 9 и 10 сентября в связи с проведением мероприятий ко Дню города. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T00:28
2023-09-09T00:28
2023-09-09T00:28
москва
кутузовский проспект
ефремов
валентина леонтьева
сергей эйзенштейн
общество
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Схема движения транспорта в нескольких округах Москвы временно изменится 9 и 10 сентября в связи с проведением мероприятий ко Дню города. Как сообщали в телеграм-канале столичного департамента транспорта, в городе будут перекрытия в связи с проведением в "Лужниках" праздничного концерта, посвященного Дню города, а также парада трамваев и мероприятий в других округах столицы. Так, движение будет закрыто 9 сентября с 8.00 до окончания мероприятия на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора, с 8.00 до 16.00 на улицах Молодежная и Березовая, а также с 12.00 до 22.00 и 10 сентября с 15.00 до 22.00 на улице Генерала Ермолова и в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома 1, корпус А до дома 1, корпус Б по площади Победы. Кроме того, перекроют движение 9 сентября с 18.00 до окончания мероприятия в Проектируемом проезде №2309, на улицах Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, в переулке Хользунова, а также на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строение 1, 9 и 10 сентября с 20.00 до 22.00 в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома 45 до дома 41, 10 сентября с 8.00 до 22.00 на Театральной улице. В местах ограничений движения будет временно недоступна парковка. Также 9 сентября с 11.30 до 12.30 участки Новомосковской улицы, улиц Валентины Леонтьевой и Сергея Эйзенштейна, Останкинского, Продольного и 1-го Сельскохозяйственного проездов будут закрыты для движения не более 10 минут в связи с проведением парада трамваев. При этом трамвайные маршруты в Медведково, к метро "Шоссе Энтузиастов" и в Новогиреево меняться не будут.
https://ria.ru/20230908/perekrytie-1894871087.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230905/metro-1894318751.html
москва
кутузовский проспект
ефремов
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москва, кутузовский проспект, ефремов, валентина леонтьева, сергей эйзенштейн, общество
Москва, Кутузовский проспект, Ефремов, Валентина Леонтьева, Сергей Эйзенштейн, Общество
В нескольких округах Москвы временно изменится схема движения транспорта
В нескольких округах Москвы 9 и 10 сентября изменится схема движения транспорта