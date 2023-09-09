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Орбиту МКС перед полетами "Союзов" подняли на 3,5 километра
Орбиту МКС перед полетами "Союзов" подняли на 3,5 километра - РИА Новости, 09.09.2023
Орбиту МКС перед полетами "Союзов" подняли на 3,5 километра
Коррекцию орбиты Международной космической станции провели с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-24", высота орбиты МКС увеличилась на 3,5... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T00:18
2023-09-09T00:18
2023-09-09T00:18
земля
олег кононенко
николай чуб
роскосмос
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Коррекцию орбиты Международной космической станции провели с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-24", высота орбиты МКС увеличилась на 3,5 километра перед полетами пилотируемых кораблей в сентябре, сообщил "Роскосмос". "Сегодня в 21:52 мск включились двигатели корабля "Прогресс МС-24" для коррекции орбиты станции. Они проработали 1314,56 секунд и выдали импульс величиной 2,05 м/с. После манёвра средняя высота орбиты МКС составила 419,24 км над поверхностью Земли", - говорится в сообщении. Отмечается, что увеличение высоты орбиты на 3,5 километра было проведено для окончательного формирования баллистических условий перед выведением на орбиту и стыковкой со станцией корабля "Союз МС-24" (запланирована на 15 сентября) и отстыковкой и возвращением корабля "Союз МС-23" на Землю (ожидается 27 сентября). На "Союзе МС-23" станцию покинут российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио. В экипаж "Союза МС-24" вошли россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и американка Лорал О'Хара.
https://ria.ru/20230903/kosmos-1893936007.html
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земля, олег кононенко, николай чуб, роскосмос
Земля, Олег Кононенко, Николай Чуб, Роскосмос
Орбиту МКС перед полетами "Союзов" подняли на 3,5 километра
Орбиту МКС перед полетами "Союзов" в сентябре подняли на 3,5 километра