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Минцифры и центр общественных связей Армении договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 09.09.2023
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00:38 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/mintsifry-1895120822.html
Минцифры и центр общественных связей Армении договорились о сотрудничестве
Минцифры и центр общественных связей Армении договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 09.09.2023
Минцифры и центр общественных связей Армении договорились о сотрудничестве
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и центр общественных связей и информации аппарата премьера Армении договорились о... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T00:38
2023-09-09T00:38
армения
россия
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ЕРЕВАН, 9 сен - РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и центр общественных связей и информации аппарата премьера Армении договорились о сотрудничестве по итогам первого армяно-российского форума, сообщается на сайте центра. Форум прошел в Армении 6-8 сентября. В течение трех дней представители СМИ и экспертного сообщества России провели встречи с высокопоставленными должностными лицами правительства, МИД и ряда ведомств Армении. В пятницу состоялись панельные дискуссии, в ходе которых были обсуждены вопросы, связанные с углублением сотрудничества между экспертными кругами и представителями СМИ, поддержкой программ обмена опытом, реализацией совместных медиапроектов. "После завершения дискуссий было подписано заявление о сотрудничестве между центром общественных связей и информации аппарата премьер-министра Армении и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ", - отмечается в сообщении. Документ подписали замглавы Минцифры Белла Черкесова и руководитель центра общественных связей Гор Царукян.
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армения, россия
Армения, Россия
Минцифры и центр общественных связей Армении договорились о сотрудничестве

Минцифры России и центр общественных связей Армении договорились сотрудничать

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 9 сен - РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и центр общественных связей и информации аппарата премьера Армении договорились о сотрудничестве по итогам первого армяно-российского форума, сообщается на сайте центра.
Форум прошел в Армении 6-8 сентября. В течение трех дней представители СМИ и экспертного сообщества России провели встречи с высокопоставленными должностными лицами правительства, МИД и ряда ведомств Армении. В пятницу состоялись панельные дискуссии, в ходе которых были обсуждены вопросы, связанные с углублением сотрудничества между экспертными кругами и представителями СМИ, поддержкой программ обмена опытом, реализацией совместных медиапроектов.
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"После завершения дискуссий было подписано заявление о сотрудничестве между центром общественных связей и информации аппарата премьер-министра Армении и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ", - отмечается в сообщении. Документ подписали замглавы Минцифры Белла Черкесова и руководитель центра общественных связей Гор Царукян.
 
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