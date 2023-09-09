https://ria.ru/20230909/mintsifry-1895120822.html

Минцифры и центр общественных связей Армении договорились о сотрудничестве

Минцифры и центр общественных связей Армении договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 09.09.2023

Минцифры и центр общественных связей Армении договорились о сотрудничестве

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и центр общественных связей и информации аппарата премьера Армении договорились о... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T00:38

2023-09-09T00:38

2023-09-09T00:38

армения

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ЕРЕВАН, 9 сен - РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и центр общественных связей и информации аппарата премьера Армении договорились о сотрудничестве по итогам первого армяно-российского форума, сообщается на сайте центра. Форум прошел в Армении 6-8 сентября. В течение трех дней представители СМИ и экспертного сообщества России провели встречи с высокопоставленными должностными лицами правительства, МИД и ряда ведомств Армении. В пятницу состоялись панельные дискуссии, в ходе которых были обсуждены вопросы, связанные с углублением сотрудничества между экспертными кругами и представителями СМИ, поддержкой программ обмена опытом, реализацией совместных медиапроектов. "После завершения дискуссий было подписано заявление о сотрудничестве между центром общественных связей и информации аппарата премьер-министра Армении и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ", - отмечается в сообщении. Документ подписали замглавы Минцифры Белла Черкесова и руководитель центра общественных связей Гор Царукян.

https://ria.ru/20230907/kiberbezopasnost-1894655662.html

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