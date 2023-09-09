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В ГУР Украины признали использование методики НАТО для атак по России - РИА Новости, 09.09.2023
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01:55 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/metodiki-1895124533.html
В ГУР Украины признали использование методики НАТО для атак по России
В ГУР Украины признали использование методики НАТО для атак по России - РИА Новости, 09.09.2023
В ГУР Украины признали использование методики НАТО для атак по России
Замначальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что Киев использует методики НАТО для атак по России. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T01:55
2023-09-09T01:55
кирилл буданов
владимир путин
мария захарова
нато
вооруженные силы украины
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
украина
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Замначальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что Киев использует методики НАТО для атак по России. Российские военные и власти неоднократно отмечали, что украинские спецслужбы, в числе которых и ГУР, используют террористические методы. Глава ГУР Кирилл Буданов заявлял о причастности Киева к терактам против известных россиян. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывания Буданов терроризмом. Заместитель Буданова Скибицкий сказал в телеэфире, что ГУР определяет "наиболее критические цели и объекты" для атак по России. По его словам, "это военные объекты, объекты оборонно-военного комплекса". За прошедшее лето украинские беспилотники несколько раз попадали в высотки в районе "Москва-Сити" в центре российской столицы. В последнее время Минобороны России ежедневно сообщает, что ПВО сбивает и перехватывает украинские беспилотники в приграничных Брянской, Курской и Белгородской областях над населенными пунктами, которые находятся в отдалении от военных объектов. Также ВСУ в последнее время нередко пытаются атаковать Крымский мост морскими беспилотниками. Глава "Росатома" Алексей Лихачев 1 сентября заявил, что объекты российской атомной инфраструктуры остаются целями ударов киевских властей. Скибицкий утверждает, что ВСУ используют разные средства, в том числе беспилотники, ракетные системы и "агентурные единицы" в России. "В том числе используем методики НАТО, наших партнеров", – заявил замначальника ГУР минобороны Украины. Россия ранее распространила в Совбезе ООН в качестве официального документа письмо по поводу ненавистнических заявлений главы ГУР Буданова о планах "продолжать убивать русских где бы то ни было", указав на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 года заявлял, что западные страны "все больше поощряли украинских неонацистов на террористические действия", а "в западных академиях и училищах натаскивали офицерский состав националистических батальонов, поставляли оружие".
https://ria.ru/20230731/ssha-1887363600.html
https://ria.ru/20230902/bespilotnik-1893790004.html
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кирилл буданов, владимир путин, мария захарова, нато, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, украина, киев
Кирилл Буданов, Владимир Путин, Мария Захарова, НАТО, Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Украина, Киев
В ГУР Украины признали использование методики НАТО для атак по России

Замглвы ГУР Украины Скибицкий: Киев использует методики НАТО для атак по России

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты запускают дрон
Украинские солдаты запускают дрон - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Замначальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что Киев использует методики НАТО для атак по России.
Российские военные и власти неоднократно отмечали, что украинские спецслужбы, в числе которых и ГУР, используют террористические методы. Глава ГУР Кирилл Буданов заявлял о причастности Киева к терактам против известных россиян. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывания Буданов терроризмом.
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Заместитель Буданова Скибицкий сказал в телеэфире, что ГУР определяет "наиболее критические цели и объекты" для атак по России. По его словам, "это военные объекты, объекты оборонно-военного комплекса".
За прошедшее лето украинские беспилотники несколько раз попадали в высотки в районе "Москва-Сити" в центре российской столицы. В последнее время Минобороны России ежедневно сообщает, что ПВО сбивает и перехватывает украинские беспилотники в приграничных Брянской, Курской и Белгородской областях над населенными пунктами, которые находятся в отдалении от военных объектов.
Также ВСУ в последнее время нередко пытаются атаковать Крымский мост морскими беспилотниками. Глава "Росатома" Алексей Лихачев 1 сентября заявил, что объекты российской атомной инфраструктуры остаются целями ударов киевских властей.
Скибицкий утверждает, что ВСУ используют разные средства, в том числе беспилотники, ракетные системы и "агентурные единицы" в России.
"В том числе используем методики НАТО, наших партнеров", – заявил замначальника ГУР минобороны Украины.
Россия ранее распространила в Совбезе ООН в качестве официального документа письмо по поводу ненавистнических заявлений главы ГУР Буданова о планах "продолжать убивать русских где бы то ни было", указав на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 года заявлял, что западные страны "все больше поощряли украинских неонацистов на террористические действия", а "в западных академиях и училищах натаскивали офицерский состав националистических батальонов, поставляли оружие".
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Кирилл БудановВладимир ПутинМария ЗахароваНАТОВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияУкраинаКиев
 
 
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