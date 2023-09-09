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Маск объяснил, почему сорвал атаку ВСУ на Крым
Маск объяснил, почему сорвал атаку ВСУ на Крым - РИА Новости, 09.09.2023
Маск объяснил, почему сорвал атаку ВСУ на Крым
Условия предоставления услуг спутниковой системы Starlink запрещают ее использование в военных целях, об этом заявил Илон Маск на своей странице в социальной... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T06:48
2023-09-09T06:48
2023-09-09T07:11
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Условия предоставления услуг спутниковой системы Starlink запрещают ее использование в военных целях, об этом заявил Илон Маск на своей странице в социальной сети X, комментируя сообщения о том, что он сорвал атаку ВСУ на Черноморский флот в Крыму."Условия предоставления услуг явно запрещают использовать Starlink в наступательных военных действиях, поскольку мы являемся гражданской системой, поэтому они (Украина. — Прим. ред.) снова просили то, что было прямо запрещено", — написал он.Маск добавил, что есть разница между отказом действовать по указанию Украины и внесением намеренных изменений в Starlink для того, чтобы ей помешать.По словам Маска, ни он, ни кто-либо еще не обещал, что система будет работать в Крыму.Ранее CNN со ссылкой на отрывки из биографии Маска сообщил, что американский предприниматель велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ России. По данным телеканала, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла ответить ядерным оружием.Позже Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма и сорвал атаку Киева, заявив, что в действительности система не была активирована, но ее просили включить.
https://ria.ru/20230909/sekret-1895134222.html
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Маск объяснил, почему сорвал атаку ВСУ на Крым
Маск: Starlink не включили в Крыму из-за запрета на применение в военных целях