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Россияне не пострадали при землетрясении в Марокко - РИА Новости, 09.09.2023
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13:49 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/marokko-1895178897.html
Россияне не пострадали при землетрясении в Марокко
Россияне не пострадали при землетрясении в Марокко - РИА Новости, 09.09.2023
Россияне не пострадали при землетрясении в Марокко
Россияне не пострадали в результате землетрясения в Марокко, дипмиссия РФ в африканской стране находится в постоянном контакте с местными властями, сообщила... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T13:49
2023-09-09T13:49
в мире
марокко
россия
рабат
мария захарова
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россияне не пострадали в результате землетрясения в Марокко, дипмиссия РФ в африканской стране находится в постоянном контакте с местными властями, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Посольство России в Рабате и Генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко. По данным наших дипломатов, граждан России среди пострадавших от землетрясения нет", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства. Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. Позже стало известно, что число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 820, еще 672 человека ранены.
https://ria.ru/20230909/zemletryasenie-1895154287.html
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в мире, марокко, россия, рабат, мария захарова, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Марокко, Россия, Рабат, Мария Захарова, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
Россияне не пострадали при землетрясении в Марокко

МИД: среди пострадавших при землетрясении в Марокко нет россиян

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyВышедшие на улицы после землетрясения жители Рабата в Марокко
Вышедшие на улицы после землетрясения жители Рабата в Марокко - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Вышедшие на улицы после землетрясения жители Рабата в Марокко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россияне не пострадали в результате землетрясения в Марокко, дипмиссия РФ в африканской стране находится в постоянном контакте с местными властями, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Посольство России в Рабате и Генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко. По данным наших дипломатов, граждан России среди пострадавших от землетрясения нет", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. Позже стало известно, что число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 820, еще 672 человека ранены.
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В миреМароккоРоссияРабатМария ЗахароваЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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