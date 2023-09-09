https://ria.ru/20230909/marokko-1895178897.html
Россияне не пострадали при землетрясении в Марокко
Россияне не пострадали при землетрясении в Марокко - РИА Новости, 09.09.2023
Россияне не пострадали при землетрясении в Марокко
Россияне не пострадали в результате землетрясения в Марокко, дипмиссия РФ в африканской стране находится в постоянном контакте с местными властями, сообщила... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T13:49
2023-09-09T13:49
2023-09-09T13:49
в мире
марокко
россия
рабат
мария захарова
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россияне не пострадали в результате землетрясения в Марокко, дипмиссия РФ в африканской стране находится в постоянном контакте с местными властями, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Посольство России в Рабате и Генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко. По данным наших дипломатов, граждан России среди пострадавших от землетрясения нет", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства. Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. Позже стало известно, что число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 820, еще 672 человека ранены.
https://ria.ru/20230909/zemletryasenie-1895154287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марокко, россия, рабат, мария захарова, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Марокко, Россия, Рабат, Мария Захарова, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
Россияне не пострадали при землетрясении в Марокко
МИД: среди пострадавших при землетрясении в Марокко нет россиян