Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 820
Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 820, еще 672 пострадали
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетяхПовреждения в результате прошедшего в 80 километрах от Марракеша землетрясения
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетях
Повреждения в результате прошедшего в 80 километрах от Марракеша землетрясения
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Марокко увеличилось до 820, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные МВД.
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"Число погибших в результате землетрясения составляет 820, еще 672 человека ранены", — говорится в публикации.
Отмечается, что 205 пострадавших находятся в критическом состоянии.
Ранее сообщалось о 632 жертвах и 329 раненых.
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что россиян среди пострадавших при землетрясении нет. По ее словам, посольство в Рабате и Генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко.
Землетрясение магнитудой 6,9, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), произошло в 80 километрах от Марракеша минувшей ночью. После этого зафиксировали еще несколько толчков магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.
Сейсмологи предупреждают, что афтершоки после землетрясения могут происходить в течение ближайших часов и даже дней.