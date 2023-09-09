https://ria.ru/20230909/marokko-1895169380.html

Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 820

Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 820 - РИА Новости, 09.09.2023

Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 820

Число жертв землетрясения в Марокко увеличилось до 820, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные МВД. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T12:49

2023-09-09T12:49

2023-09-09T15:06

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марокко

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Марокко увеличилось до 820, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные МВД."Число погибших в результате землетрясения составляет 820, еще 672 человека ранены", — говорится в публикации.Отмечается, что 205 пострадавших находятся в критическом состоянии.Ранее сообщалось о 632 жертвах и 329 раненых.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что россиян среди пострадавших при землетрясении нет. По ее словам, посольство в Рабате и Генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко.Землетрясение магнитудой 6,9, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), произошло в 80 километрах от Марракеша минувшей ночью. После этого зафиксировали еще несколько толчков магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.Сейсмологи предупреждают, что афтершоки после землетрясения могут происходить в течение ближайших часов и даже дней.

https://ria.ru/20230909/zemletryasenie-1895154287.html

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Влада Копылова

в мире, марокко, марракеш