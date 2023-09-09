Под Саратовом мальчик во время игры упал в канализационную яму и погиб
Под Саратовом 8-летний мальчик во время игры упал в канализационную яму и погиб
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ. Архивное фото
САРАТОВ, 9 сен - РИА Новости. Восьмилетний мальчик в райцентре Перелюб Саратовской области провалился в канализационную яму и погиб, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили региональные управление СК РФ и прокуратура.
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"По предварительным данным, 9 сентября 2023 года восьмилетний мальчик встал на приоткрытый канализационный люк на улице Советской села Перелюб и упал с него в канализационную яму. Проходящие мимо местные жители сообщили о случившемся правоохранителям", - сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ.
Следователи возбудили дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
Прокуратура региона в своем телеграм-канале уточняет, что мальчик погиб во время игры с другим ребенком.
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"По предварительным данным… двое несовершеннолетних играли у дома 81 на улице Советской около ассенизаторской ямы, которая была прикрыта деревянным настилом. Несовершеннолетний стал прыгать на деревянном настиле, после чего провалился в яму глубиной около пяти метров и погиб", - говорится в сообщении.
Ведомство в ходе проверки даст оценку соблюдению требований законодательства при содержании объектов коммунальной инфраструктуры, а по результатам намерено принять меры прокурорского реагирования.