https://ria.ru/20230909/malchik-1895247740.html

Под Саратовом мальчик во время игры упал в канализационную яму и погиб

Под Саратовом мальчик во время игры упал в канализационную яму и погиб - РИА Новости, 09.09.2023

Под Саратовом мальчик во время игры упал в канализационную яму и погиб

Восьмилетний мальчик в райцентре Перелюб Саратовской области провалился в канализационную яму и погиб, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T22:59

2023-09-09T22:59

2023-09-09T22:59

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

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саратов

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САРАТОВ, 9 сен - РИА Новости. Восьмилетний мальчик в райцентре Перелюб Саратовской области провалился в канализационную яму и погиб, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили региональные управление СК РФ и прокуратура. "По предварительным данным, 9 сентября 2023 года восьмилетний мальчик встал на приоткрытый канализационный люк на улице Советской села Перелюб и упал с него в канализационную яму. Проходящие мимо местные жители сообщили о случившемся правоохранителям", - сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ. Следователи возбудили дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Прокуратура региона в своем телеграм-канале уточняет, что мальчик погиб во время игры с другим ребенком. "По предварительным данным… двое несовершеннолетних играли у дома 81 на улице Советской около ассенизаторской ямы, которая была прикрыта деревянным настилом. Несовершеннолетний стал прыгать на деревянном настиле, после чего провалился в яму глубиной около пяти метров и погиб", - говорится в сообщении. Ведомство в ходе проверки даст оценку соблюдению требований законодательства при содержании объектов коммунальной инфраструктуры, а по результатам намерено принять меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20230904/izbienie-1894165054.html

https://ria.ru/20230907/delo-1894863238.html

россия

советский

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), советский , жкх, саратов