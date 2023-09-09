https://ria.ru/20230909/lozh-1895157393.html
"Они не понимают": Белый дом уличили во лжи об Украине
"Они не понимают": Белый дом уличили во лжи об Украине - РИА Новости, 09.09.2023
"Они не понимают": Белый дом уличили во лжи об Украине
Вашингтон дает ложную информацию об успехе контрнаступления Украины, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон,... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T11:01
2023-09-09T11:01
2023-09-09T11:01
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Вашингтон дает ложную информацию об успехе контрнаступления Украины, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, комментируя недавнее выступление госсекретаря США Энтони Блинкена о возвращении ВСУ половины потерянной территории."Настоящий прогресс? Тони, посмотри на карту! Лучше посмотри на "прогресс", не совершенный Украиной", – возмутился он.Джонсон также отметил, что правительство США не понимает оборонительную тактику России.Ранее американский госсекретарь заявил, что Вашингтон увидел "заметный прогресс" в украинском контрнаступлении. Блинкен, который в среду прибыл в Киев, также напомнил о "продолжающейся и решительной поддержке" Киева.
https://ria.ru/20230908/zelenskiy-1895065480.html
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в мире, украина, вашингтон (штат), энтони блинкен, сша, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
"Они не понимают": Белый дом уличили во лжи об Украине
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Вашингтон лжет о прогрессе ВСУ