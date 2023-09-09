https://ria.ru/20230909/lovushka-1895136141.html

Польский полковник сообщил о ловушке, в которой оказались ВСУ

Польский полковник сообщил о ловушке, в которой оказались ВСУ - РИА Новости, 09.09.2023

Польский полковник сообщил о ловушке, в которой оказались ВСУ

Польше необходимо вынести урок из того, что Украина оказалась в ловушке, попав в зависимость от частной компании, так польский полковник Петр Левандовский в... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T07:13

2023-09-09T07:13

2023-09-09T07:13

специальная военная операция на украине

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илон маск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Польше необходимо вынести урок из того, что Украина оказалась в ловушке, попав в зависимость от частной компании, так польский полковник Петр Левандовский в беседе с Onet прокомментировал информацию о том, что Илон Маск фактически сорвал атаку ВСУ на Крым, отказавшись включать систему Starlink."Некоторые говорят, что нам следует поучиться у украинской армии тому, как вести войну. При всем уважении, это чушь <…>, вооруженные силы страны не должны попадать в зависимость от частной международной компании, которая до сих пор управляется одним человеком и имеет свою собственную позицию", — заявил он.Левандовский отметил, что Маск, принимая такое решение, действовал по своему усмотрению. По мнению полковника, если бы у ВСУ был свой собственный Starlink, такого бы никогда не произошло.Ранее CNN со ссылкой на отрывки из биографии Маска сообщил, что американский предприниматель велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ России. По данным телеканала, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла ответить ядерным оружием.Позже Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма и сорвал атаку Киева, заявив, что в действительности система не была активирована, но ее просили включить.

https://ria.ru/20230909/mask-1895134646.html

https://ria.ru/20230909/sekret-1895134222.html

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в мире, россия, польша, украина, илон маск, вооруженные силы украины