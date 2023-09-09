Рейтинг@Mail.ru
Польский полковник сообщил о ловушке, в которой оказались ВСУ - РИА Новости, 09.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/lovushka-1895136141.html
Польский полковник сообщил о ловушке, в которой оказались ВСУ
Польский полковник сообщил о ловушке, в которой оказались ВСУ - РИА Новости, 09.09.2023
Польский полковник сообщил о ловушке, в которой оказались ВСУ
Польше необходимо вынести урок из того, что Украина оказалась в ловушке, попав в зависимость от частной компании, так польский полковник Петр Левандовский в... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T07:13
2023-09-09T07:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
польша
украина
илон маск
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/12/1852850642_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45a494eaa7c4b3b66c5f8d4126a41fa6.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Польше необходимо вынести урок из того, что Украина оказалась в ловушке, попав в зависимость от частной компании, так польский полковник Петр Левандовский в беседе с Onet прокомментировал информацию о том, что Илон Маск фактически сорвал атаку ВСУ на Крым, отказавшись включать систему Starlink."Некоторые говорят, что нам следует поучиться у украинской армии тому, как вести войну. При всем уважении, это чушь &lt;…&gt;, вооруженные силы страны не должны попадать в зависимость от частной международной компании, которая до сих пор управляется одним человеком и имеет свою собственную позицию", — заявил он.Левандовский отметил, что Маск, принимая такое решение, действовал по своему усмотрению. По мнению полковника, если бы у ВСУ был свой собственный Starlink, такого бы никогда не произошло.Ранее CNN со ссылкой на отрывки из биографии Маска сообщил, что американский предприниматель велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ России. По данным телеканала, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла ответить ядерным оружием.Позже Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма и сорвал атаку Киева, заявив, что в действительности система не была активирована, но ее просили включить.
https://ria.ru/20230909/mask-1895134646.html
https://ria.ru/20230909/sekret-1895134222.html
россия
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/12/1852850642_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0152511fd2e7b6486c4b51dd68980ed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, украина, илон маск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Польша, Украина, Илон Маск, Вооруженные силы Украины
Польский полковник сообщил о ловушке, в которой оказались ВСУ

Полковник Левандовски: ВСУ оказались в ловушке, став зависимыми от Маска

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Польше необходимо вынести урок из того, что Украина оказалась в ловушке, попав в зависимость от частной компании, так польский полковник Петр Левандовский в беседе с Onet прокомментировал информацию о том, что Илон Маск фактически сорвал атаку ВСУ на Крым, отказавшись включать систему Starlink.
"Некоторые говорят, что нам следует поучиться у украинской армии тому, как вести войну. При всем уважении, это чушь <…>, вооруженные силы страны не должны попадать в зависимость от частной международной компании, которая до сих пор управляется одним человеком и имеет свою собственную позицию", — заявил он.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Маск объяснил, почему сорвал атаку ВСУ на Крым
06:48
Левандовский отметил, что Маск, принимая такое решение, действовал по своему усмотрению. По мнению полковника, если бы у ВСУ был свой собственный Starlink, такого бы никогда не произошло.
Ранее CNN со ссылкой на отрывки из биографии Маска сообщил, что американский предприниматель велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ России. По данным телеканала, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла ответить ядерным оружием.
Позже Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма и сорвал атаку Киева, заявив, что в действительности система не была активирована, но ее просили включить.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Маск объяснил, какой секрет США раскрыла Украина
06:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияПольшаУкраинаИлон МаскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала