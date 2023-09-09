https://ria.ru/20230909/litsemerie-1895181423.html
"Опасное лицемерие": стала известна ошибка Запада в отношении России
"Опасное лицемерие": стала известна ошибка Запада в отношении России - РИА Новости, 09.09.2023
"Опасное лицемерие": стала известна ошибка Запада в отношении России
Запад совершает колоссальную ошибку, навязывая России идею о капитуляции на переговорах по конфликту на Украине, заявил политолог и профессор Кембриджского... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T14:12
2023-09-09T14:12
2023-09-09T14:12
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Запад совершает колоссальную ошибку, навязывая России идею о капитуляции на переговорах по конфликту на Украине, заявил политолог и профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies."Здесь лицемерие, очень опасное лицемерие, которое блокирует возможность провести переговоры. <…> Запад говорит, что нужно заставить Россию пойти на переговоры. А какие условия они предлагают? <…> Безоговорочную капитуляцию и оставление новых территорий!"– возмутился он.Более того, отметил Ливен, даже при выполнении всех условий Запада они не обещают снять санкции."Ни при каких обстоятельствах русский народ и правительство не пойдут на эти условия. Они никогда не сдадутся и не отдадут Донбасс и Крым", – подытожил эксперт.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут быть только на основе учета законных интересов и озабоченностей Российской Федерации, которые были "высокомерно проигнорированы".
https://ria.ru/20230909/lozh-1895157393.html
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в мире, россия, украина, донбасс, сергей лавров
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Сергей Лавров
"Опасное лицемерие": стала известна ошибка Запада в отношении России
Политолог Ливен: Запад совершает ошибку, предлагая России капитулировать