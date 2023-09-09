https://ria.ru/20230909/litsemerie-1895181423.html

"Опасное лицемерие": стала известна ошибка Запада в отношении России

"Опасное лицемерие": стала известна ошибка Запада в отношении России - РИА Новости, 09.09.2023

"Опасное лицемерие": стала известна ошибка Запада в отношении России

Запад совершает колоссальную ошибку, навязывая России идею о капитуляции на переговорах по конфликту на Украине, заявил политолог и профессор Кембриджского... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T14:12

2023-09-09T14:12

2023-09-09T14:12

в мире

россия

украина

донбасс

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Запад совершает колоссальную ошибку, навязывая России идею о капитуляции на переговорах по конфликту на Украине, заявил политолог и профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies."Здесь лицемерие, очень опасное лицемерие, которое блокирует возможность провести переговоры. <…> Запад говорит, что нужно заставить Россию пойти на переговоры. А какие условия они предлагают? <…> Безоговорочную капитуляцию и оставление новых территорий!"– возмутился он.Более того, отметил Ливен, даже при выполнении всех условий Запада они не обещают снять санкции."Ни при каких обстоятельствах русский народ и правительство не пойдут на эти условия. Они никогда не сдадутся и не отдадут Донбасс и Крым", – подытожил эксперт.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут быть только на основе учета законных интересов и озабоченностей Российской Федерации, которые были "высокомерно проигнорированы".

https://ria.ru/20230909/lozh-1895157393.html

https://ria.ru/20230909/krakh-1895163896.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, донбасс, сергей лавров