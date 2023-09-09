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В Иваново установили личности погибших при столкновении машины с домом - РИА Новости, 09.09.2023
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23:32 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/lichnosti-1895250343.html
В Иваново установили личности погибших при столкновении машины с домом
В Иваново установили личности погибших при столкновении машины с домом - РИА Новости, 09.09.2023
В Иваново установили личности погибших при столкновении машины с домом
Полиция установила личности погибших и пострадавшего в результате ДТП в Иваново, где легковой автомобиль врезался в пятиэтажку, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T23:32
2023-09-09T23:32
происшествия
иваново
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авто
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РЯЗАНЬ, 9 сен - РИА Новости. Полиция установила личности погибших и пострадавшего в результате ДТП в Иваново, где легковой автомобиль врезался в пятиэтажку, сообщило УМВД по региону. Как информировало ГУ МЧС по региону, ДТП произошло в Иваново на улице Куконковых, дом 90. Автомобиль врезался в дом. По данным областного УМВД, водитель Chery Tiggo выезжал с улицы Меланжистов, не справился с управлением и врезался в пятиэтажный дом. Погибли четыре человека, находившиеся в машине, еще один госпитализирован. "Сотрудники полиции установили личности погибших в ДТП на улице Куконковых в Иванове. Это мужчины 1978, 1978, 1979, 1974 (годов рождения - ред.). Мужчина 1984 года рождения госпитализирован. Автомашина Chery Tiggo, на которой разбились указанные граждане, 2023 года выпуска", - сообщило УМВД в своем телеграм-канале.
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РИА Новости
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происшествия, иваново, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто
Происшествия, Иваново, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Авто
В Иваново установили личности погибших при столкновении машины с домом

В Иваново полиция установила личности погибших при столкновении машины с домом

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 9 сен - РИА Новости. Полиция установила личности погибших и пострадавшего в результате ДТП в Иваново, где легковой автомобиль врезался в пятиэтажку, сообщило УМВД по региону.
Как информировало ГУ МЧС по региону, ДТП произошло в Иваново на улице Куконковых, дом 90. Автомобиль врезался в дом. По данным областного УМВД, водитель Chery Tiggo выезжал с улицы Меланжистов, не справился с управлением и врезался в пятиэтажный дом. Погибли четыре человека, находившиеся в машине, еще один госпитализирован.
«
"Сотрудники полиции установили личности погибших в ДТП на улице Куконковых в Иванове. Это мужчины 1978, 1978, 1979, 1974 (годов рождения - ред.). Мужчина 1984 года рождения госпитализирован. Автомашина Chery Tiggo, на которой разбились указанные граждане, 2023 года выпуска", - сообщило УМВД в своем телеграм-канале.
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